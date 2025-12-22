我是廣告 請繼續往下閱讀

洋基工程籃球隊將在本週12月27日至28 日，於新竹市立體育館迎來成軍後首個主題週，以「方舟啟航：女神降臨篇」打造全新世代的職籃娛樂體驗。繼上周宣布第四位韓籍球員加入後，球隊今日再投下震撼彈——優雅女神「林志玲」將在開幕戰擔任主場重磅嘉賓。作為優雅代名詞的志玲姊姊，其登場不僅象徵方舟正式啟動，更為主題周帶來夢幻級話題，預計將成為本季備受期待的焦點之一。洋基工程籃球隊於11月9日首度對戰富邦勇士，雖為成軍首戰，但球隊展現的潛力受到外界肯定。總教練李逸驊透過多場友誼賽強化戰術與團隊協作，同時啟動「戰力補強計畫」，為方舟注入新戰力。啦啦隊陣容方面，繼韓籍成員睦那京、李素敏、崔洪邏後，上周迎來朴淡備加盟。四位韓籍成員組成洋基女孩「四皇」，搭配自海選脫穎而出的台灣女孩，共同組成 YoungKey Girls，將帶來最具魅力的應援風格。「優雅女神」林志玲擔任特別來賓，為首次主題週更添亮點。球團表示，本次跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證「女神降臨」的心動時刻，以最具象徵性的方式與球隊一同啟航。活動兩日將推出多項主題闖關、互動體驗與豐富贈品，讓球迷從入場瞬間便踏上方舟旅程。賽後亦安排球員與啦啦隊擊掌會，期望透過完整規劃，讓每位走進主場的球迷都能滿載而歸。