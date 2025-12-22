我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。曾任記者的心理學碩士李思萱說，張文並不是從小就是問題人物，可能是在2022年因酒駕遭空軍汰除後，人格才出現變化。李思萱目前旅居荷蘭，擁有歐洲MBA學位、美國心理碩士與十年台灣媒體經驗，臉書有3.4萬人追蹤。她不解，「一個高中拿25次嘉獎的好學生，怎麼會在9年後變成殺人犯？」李思萱指出，當許多心理師談張文的「個人病理」時，她看到的是「系統崩解」。她表示，張文高中時期表現優異，學期平均成績85分以上，三年拿了4次小功、25次嘉獎，校方評價「積極正向、沒有偏差行為」，並曾任班幹部。「如果他『從小就有問題』，這些獎勵是怎麼來的？如果他有『反社會人格傾向』，為什麼高中三年沒有任何偏差行為？」李思萱認為，張文應該是在高中畢業後開始出現轉變。2018到2022年間，張文服志願役，在空軍通訊中隊工作，有明確角色與規範，但2022年酒駕被抓遭軍方汰除，提前退伍。「他失去了軍隊這個系統，而且是被踢出去」，李思萱表示，當時沒有新的系統接住他。李思萱指出，從2022年被汰除到2025年犯案的三年裡，張文從桃園搬到台北中山區租屋，切斷家庭與同儕連結。同學表示他「畢業後變了個人」，李思萱說，「當一個人完全脫離所有系統，這是最危險的狀態」，沒有任何外部制衡，也無人及時介入，可能導致個人崩解。她表示，警方破譯張文的「作案計劃書」，發現他從10月開始準備，計畫25瓶汽油彈，選擇人潮最多的台北車站作案，並研究鄭捷案例，認為鄭捷困在車廂裡無法逃脫是錯誤，所以在開放空間行兇。李思萱指出，「這不是一個『瘋子』的隨機行為。這是一個高度計劃性的攻擊」，而張文的內心想法仍無法確定，只知道他在失去所有系統支持後走向犯罪。李思萱認為，不能單純以「個人病理」解釋事件，強調「從小篩檢『有問題』的孩子」或「早期強制治療」在實務上難以執行，且可能造成更大傷害。她指出，改善退伍軍人輔導、通緝系統及建立社會支持網絡，是可以立刻做的措施。「當有人正在失去重要的系統，我們可以怎麼接住他們？」李思萱表示，這是避免下一個悲劇的重要方向。她強調，張文行為應受譴責，受害者痛苦無法彌補，但僅停留在譴責與哀悼不足以預防未來事件。