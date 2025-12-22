我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志玲在2026年的慈善年曆中收錄了坎城海邊拍攝的美麗身影。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

▲林志玲不僅要擔任洋基工程籃球隊主場首戰的重磅嘉賓，也會提供親筆簽名的慈善年曆抽獎。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

▲韓國啦啦隊女神睦那京加入洋基女孩陣容，開啟「韓援4皇時代」。（圖／記者張一笙攝）

永遠散發凍齡魅力的女神林志玲，即將獻出職籃大賽重磅嘉賓處女秀！她會於12月27日在「洋基工程籃球隊」新竹主場開幕戰出現，同場還有睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備等「韓援4皇」加入的「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊，經典女神與異國女神魅力大比拚，精彩可期。林志玲是洋基工程首戰的重磅亮點之一，這是她第一次出席籃球賽首戰活動。球團表示，此次跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證「女神降臨」的心動時刻。除了親睹林志玲的丰采，她也會提供10本親筆簽名的《2026志玲姊姊慈善年曆》作為抽獎贈品，憑進場票根就能參加。每年志玲姊姊慈善基金會都會推出精心打造的年曆，收錄她在不同美景中的倩影，收入捐做慈善公益用途。目前2026年的年曆義賣已破萬本，而​2025年捐助給弱勢兒少學習與醫療資源的費用就達800萬元台幣，她期待大家繼續共襄盛舉，為需要幫助的人們貢獻一己之力。除了人美心善的林志玲，近年來在運動比賽場合必然成為搶眼焦點的啦啦隊女神，也不容忽視。「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊陣容堅強，請來睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備共同開啟「韓援4皇時代」，並加入高人氣日籍啦啦隊女神希美（NOZOMI），攜手經海選脫穎而出的台灣女孩們，為主場注入更具國際感的應援魅力。洋基工程籃球隊首個主題周將於12月27、28日在新竹市立體育館登場，兩天期間會推出多項主題闖關、互動體驗與豐富禮品，賽後亦有球員、啦啦隊的擊掌會，還可憑進場票根抽限量10本的林志玲親筆簽名《2026志玲姊姊慈善年曆》，門票現正於ibon販售中。