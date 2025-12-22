我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷、中山商圈19日發生4死11傷的隨機攻擊事件，而27歲嫌犯張文行兇後墜樓亡。其中，首位遇害的死者「余家昶」，因勇敢制止嫌犯而殞命，事發後兩天，與他相交30年的好友也特地到場獻花，老友透露余家昶曾承諾，若遇類似鄭捷案的危機必會站出來，沒想到11年後余家昶真的實現了諾言，但也因此喪命，讓他既敬佩又痛心。據了解，家住桃園龍潭的余家昶，每日通勤至台北金融業上班，19日下班後，他在捷運台北車站轉乘途中，撞見嫌犯張文正投擲煙霧彈與汽油彈製造動亂，余家昶為了保護民眾，奮不顧身上前攔阻，卻遭張文持刀重創，送醫後宣告不治。據《民視新聞》報導，與余家昶相交30年的老友，21日前往台北車站獻花追悼。憶起余家昶，好友不禁悲從中來，透露他一直以來都正義感十足，早在十多年前「鄭捷案」發生時，他就說過，若遇類似情況一定會挺身而出。如今看著老友真的實踐了當年的諾言，好友哽咽嘆道：「十幾年前講的話，你今天實現了，但你也太……你不年輕了啊。」語中滿是對余家昶英雄氣概的敬佩，以及對老友命喪刀下的痛心。