聖誕節快樂！福勝亭表示，每月25號激安日優惠活動正好是12月25日，2份鮮嫩炸雞柳定食85折、相當於一份定食只要187元，還可搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽；而吉野家則表示，攜手foodpanda外送優惠「天天65折」。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理月底省錢美食優惠，本文提供給讀者一次掌握吃好飽。
福勝亭：12/25鮮嫩炸雞柳定食85折！每人187元飯菜湯吃到飽
2025年聖誕節適逢福勝亭12月激安日優惠活動，25日當天至福勝亭門市開吃「鮮嫩炸雞柳定食」2份特價374元，相當於每人一份鮮嫩炸雞柳定食只要花187元，定食除了附上醬菜、蒟蒻飲，內用還可搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，月底省錢好划算。
提醒大家，限指定商品不可更換品項；定食均附白飯、味噌湯、醬菜、蒟蒻飲（口味依季節變動）、蒟蒻飲請細嚼慢嚥，避免噎到；商品圖片僅供參考，請依門市實際供應為準；本活動限內用、外帶。外送平台不適用；本活動不與其他優惠折扣合併使用；活動詳情請見福勝亭官網。
吉野家：「天天65折」foodpanda外送優惠
1899年源自日本橋漁市場的吉野家，主打好吃平價的牛丼，12月吉野家攜手外送平台foodpanda，推出消費滿400元「天天65折」優惠，最高現折140元。月底省錢又能吃飽，推薦外送買法免出門。
資料來源：福勝亭、吉野家、foodpanda
