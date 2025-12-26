我是廣告 請繼續往下閱讀

從國際科技巨頭來台設點、金融業史上首宗金控合意合併，到電子支付版圖重組、避險資產黃金暴漲，以及最低工資連十年調升，牽動產業、民生與資本市場。為《NOWNEWS今日新聞》盤點2025年十大財經重要事件中的五則新聞。輝達海外總部選址塵埃落定，確定落腳新光人壽持有地上權的北士科T17、T18基地，並與新壽簽署MOU。不過，後續土地移轉問題一度陷入僵局，新壽主張地上權直接移轉，台北市政府則堅持先行合意解約，雙方對解約補償金額未能達成共識。期間傳出輝達願意支付補償金，市府也提出備案，但輝達仍表態希望總部設於北士科。隨後，在政商高層居中協調下，新壽董事會基於國家公益優先原則，授權董事長與市府合意解約。11月21日，台新新光金正式公告，新壽與北市府合意解約，權利金約44億元，為輝達進駐掃除最後障礙。台新金控與新光金控於7月24日正式完成合併，並更名為「台新新光金控」，寫下台灣金融史上首宗金控合意合併紀錄。合併後總資產規模躍升為國內第4大金控，擁有千萬客戶、逾百萬股東，象徵金融業邁向規模化與專業整合的新里程碑。旗下子公司整併也陸續展開，台新投信與新光投信於11月24日率先完成合併，AUM達5300億元，成為市場第9大投信；台新人壽與新光人壽預計2026年1月2日合併，後續還包括證券與銀行整合，金融版圖全面重塑。全台最大行動支付業者LINE Pay與一卡通iPASS MONEY宣布，雙方合作將於12月31日正式終止。自2026年1月1日起，原本存在LINE Pay錢包內的iPASS MONEY功能，將全面移轉至獨立的「一卡通iPASS MONEY」APP，用戶帳戶金額與功能皆可無縫銜接。另一方面，LINE Pay也將推出自家電子支付服務「LINE Pay Money」，涵蓋儲值、轉帳、繳費與乘車碼等功能，轉帳模式改為帳戶對帳戶。雙方正式分家，象徵台灣電子支付市場進入新一輪競爭與重整。由於美國總統川普上任祭出一系列關稅政策，加上俄烏戰爭等地緣政治持續，市場對美國聯準會（Fed）降息預期，各國央行增持黃金，分散美元外匯儲備風險，國際黃金價格在2025年出現暴漲，並不斷在創新高，現貨價格每盎司從1月中旬2689美元，一路飆漲至12月23日的4497美元歷史新高，漲幅超過6成，也帶動國內黃金存摺台銀每公克賣出價來到新台幣4579元，銀樓飾金價格也不斷創天價，每錢賣出價來到17600元即便金價一度出現漲多拉回，一度跌破4000美元，但隨後又重新站上4000美元，更衝破4400美元，由於美國已啟動降息循環，市場預期明年還會再降息，美元看弱，市場預期金價仍有望再創高，甚至最高喊到5500美元。最低工資審議會9月26日拍板，決議明年起最低工資再度調升，月薪提高至29,500元、時薪調升至196元，調幅約3.1%。其中月薪制勞工約173.95萬人受惠，時薪制勞工約72.98萬人，合計約247萬人。最低工資自2016年以來已連續10年調漲，累計漲幅達47.4%，在通膨壓力與缺工環境下，持續成為勞資與產業關注焦點。