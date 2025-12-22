重返世界賽8強後，LOL《英雄聯盟》台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）在休賽期歷經陣容大改組，今（22）日官宣韓援中路Pungyeon（李鍾赫）加盟，下賽季陣容也終於明朗，除了原先的上路Rest、下路Doggo外，打野將由Shad0w接任、輔助則是引進年輕小將Orca。
CFO世界8強陣容剩2人！休賽季選手被搶光
CFO在2025年S15世界賽闖進8強，成為台港澳隊伍睽違10年的新希望，不過休賽季一開始，CFO先是主動Thank you輔助Kaiwing，後者轉投巴西戰隊VKS，後來中野組合HongQ、Junjia，也相繼加盟中國LPL的JDG，就連人氣極高的上路Driver也未獲續約，世界8強6人組，短短2個月只剩2位元老。
續約上路Rest 野輔率先做補強
面對成員流失CFO先是續約資深上路Rest，並針對陣容缺口進行補強，12月15日率先公布打野由24歲的Shad0w（趙志強）接手，Shad0w上賽季效力LPL的BLG，並隨隊取得第三賽段冠軍，不過世界賽發揮空間有限，休賽期選擇加盟CFO。
接著CFO在12月17日宣布新輔助選手為22歲的Orca（郭承翰），職業生涯發跡於PCS聯賽的DCG戰隊，今年因為DCG沒有進入LCP賽區，選擇離隊加入PSG二隊，新賽季也將重返一級聯賽。
Pungyeon接手HongQ空缺 CFO啟用韓援
最後就是12月22日，CFO宣布韓援Pungyeon擔任新賽季中路，Pungyeon從2021年開始就在韓國LCK次級聯賽打滾，目前才21歲，CFO認為，Pungyeon擁有扎實的技術與出色的個人遊戲風格，面對即將開啟的LCP全新戰場，將是他職業生涯挑戰的第二個賽區，更是證明自我的時刻。
🟡CFO新賽季陣容
◾上路：Rest
◾打野：Shad0w
◾中路：Pungyeon
◾下路：Doggo
◾輔助：Orca
◾教練：Chawy、Wulala
資料來源：CFO臉書
