重返世界賽8強後，LOL《英雄聯盟》台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）在休賽期歷經陣容大改組，今（22）日官宣韓援中路Pungyeon（李鍾赫）加盟，下賽季陣容也終於明朗，除了原先的上路Rest、下路Doggo外，打野將由Shad0w接任、輔助則是引進年輕小將Orca。

我是廣告 請繼續往下閱讀
CFO世界8強陣容剩2人！休賽季選手被搶光

CFO在2025年S15世界賽闖進8強，成為台港澳隊伍睽違10年的新希望，不過休賽季一開始，CFO先是主動Thank you輔助Kaiwing，後者轉投巴西戰隊VKS，後來中野組合HongQ、Junjia，也相繼加盟中國LPL的JDG，就連人氣極高的上路Driver也未獲續約，世界8強6人組，短短2個月只剩2位元老。

▲今（29）日下午3點由太平洋聯賽（LCP）第一種子 CFO 中信飛牡蠣對決韓國LCK的第三種子KT。（圖／LOL Esports Flickr）
▲S15世界賽闖進8強的台灣戰隊CFO，在今年休賽季人事大異動。（圖／LOL Esports Flickr）
續約上路Rest　野輔率先做補強

面對成員流失CFO先是續約資深上路Rest，並針對陣容缺口進行補強，12月15日率先公布打野由24歲的Shad0w（趙志強）接手，Shad0w上賽季效力LPL的BLG，並隨隊取得第三賽段冠軍，不過世界賽發揮空間有限，休賽期選擇加盟CFO。

接著CFO在12月17日宣布新輔助選手為22歲的Orca（郭承翰），職業生涯發跡於PCS聯賽的DCG戰隊，今年因為DCG沒有進入LCP賽區，選擇離隊加入PSG二隊，新賽季也將重返一級聯賽。

▲CFO當家明星選手Doggo在整個LOL世界賽瑞士輪表現出色，包含「最多擊殺數」在內，8項數據名列第一，成為CFO最仰賴的明星選手。（圖／中信飛牡蠣提供）
▲CFO當家明星下路Doggo，將會是新賽季CFO最重要的領導選手。（圖／中信飛牡蠣提供）
Pungyeon接手HongQ空缺　CFO啟用韓援

最後就是12月22日，CFO宣布韓援Pungyeon擔任新賽季中路，Pungyeon從2021年開始就在韓國LCK次級聯賽打滾，目前才21歲，CFO認為，Pungyeon擁有扎實的技術與出色的個人遊戲風格，面對即將開啟的LCP全新戰場，將是他職業生涯挑戰的第二個賽區，更是證明自我的時刻。

🟡CFO新賽季陣容

◾上路：Rest
◾打野：Shad0w
◾中路：Pungyeon
◾下路：Doggo
◾輔助：Orca
◾教練：Chawy、Wulala

▲今（15）日中午，CFO才宣布與上路Rest續約，留下這位建隊元老。（圖／CFO臉書）
▲12月15日中午，CFO宣布與上路Rest續約，留下這位建隊元老。（圖／CFO臉書）
▲台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）今（15）日中午公布最新人事異動公告，宣布打野選手 Shad0w（趙志強）加盟。（圖／CFO臉書）
▲CFO新賽季打野選手，將由Shad0w（趙志強）擔任。（圖／CFO臉書）
▲年輕小將Orca（郭承翰），將會是CFO新賽季與Doogo搭配的輔助。（圖／CFO臉書）
▲年輕小將Orca（郭承翰），將會是CFO新賽季與Doogo搭配的輔助。（圖／CFO臉書）
資料來源：CFO臉書

相關新聞

LOL／CFO新打野確定是Shad0w！在BLG輪換奪冠　歐洲出道被挖回LPL

LOL／CFO續約Rest！建隊元老留隊第5年　粉絲欣慰：終於有好消息

LOL／CFO上路Driver離隊！8強6人組剩2人　粉絲崩潰：明年怎麼辦

LOL／CFO中野HongQ、Junjia離隊！世界8強解體　教練Chawy也錯愕