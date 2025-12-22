美國知名攀岩家Alex Honnold宣布將以徒手方式開爬101！他將在2026年1月23日以0裝備方式挑戰高達508公尺的台灣地標101，過程將透過Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，針對此消息，101董事長賈永婕也透過Threads社群證實，讓許多網友非常期待。
美國攀岩之神來了！爬台北101過程將直播
Netflix將於2026年1月23日透過特別企劃《赤手獨攀台北101：直播》的方式，直播美國自由攀岩專家Alex Honnold徒手、零裝備爬上101的過程，101是全台灣最高的建築物、世界排名11高，標高508公尺，《赤手獨攀台北101：直播》預計將直播兩個小時，帶領全世界觀眾一起欣賞這個驚險的攀爬瞬間。
針對這個消息，101董事賈永婕今年10月曾發文證實，「有神快拜！All hail the king🙌是的請期待！怎麼辦我好興奮喔全世界都將聚焦在台灣，在台北101的時刻！」當時就標註了過程會透過Netflix直播推出，同時賈永婕也附上了Alex來到台灣場勘時的合照，令人越來越期待這2026年的體育界創舉。
Alex Honnold是美國知名的攀岩家，以挑戰「無保護獨攀（Free Solo）」聞名於世。他最具代表性的壯舉，是在2017年徒手攀登美國加州優勝美地國家公園的「酋長岩」，全程不使用任何繩索、安全裝備，被視為人類攀岩史上的極限挑戰。這次驚險又精準的攀登過程，被拍成紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》，真實呈現他的心理狀態與訓練歷程，該片引發全球轟動，更榮獲奧斯卡最佳紀錄片大獎，讓Alex Honnold成為跨出攀岩圈、被世界認識的傳奇人物。
資料來源：Threads、Netflix
我是廣告 請繼續往下閱讀
Netflix將於2026年1月23日透過特別企劃《赤手獨攀台北101：直播》的方式，直播美國自由攀岩專家Alex Honnold徒手、零裝備爬上101的過程，101是全台灣最高的建築物、世界排名11高，標高508公尺，《赤手獨攀台北101：直播》預計將直播兩個小時，帶領全世界觀眾一起欣賞這個驚險的攀爬瞬間。
針對這個消息，101董事賈永婕今年10月曾發文證實，「有神快拜！All hail the king🙌是的請期待！怎麼辦我好興奮喔全世界都將聚焦在台灣，在台北101的時刻！」當時就標註了過程會透過Netflix直播推出，同時賈永婕也附上了Alex來到台灣場勘時的合照，令人越來越期待這2026年的體育界創舉。
資料來源：Threads、Netflix