國民黨立委翁曉玲等藍委上周末到中國廈門，參加台商協會活動，《自由時報》報導是「鬼鬼祟祟赴中」，質疑藍營一方面要彈劾總統賴清德，一方面可能又赴中國「領旨。」國民黨今（22）日大動作開記者會反嗆，民進黨政府只會造謠，《自由時報》配合當側翼，只想轉移1.25兆元國防預算焦點。兼任文傳會主委的藍委吳宗憲表示，《自由時報》日前才造謠，國民黨主席鄭麗文要與中國領導人習近平見面，現在又是同樣模式，完全無證據與查證就隨意編造故事。吳宗憲指出，綠營重複綠委王義川模式的操作，先製造假議題，再上色做圖卡，即使當事人出面澄清，媒體仍繼續攻擊。《自由時報》透過媒體上色稱國民黨為中共同路人，並用國安名義政治打壓在野黨，無視新聞倫理，自甘為政黨打手，完全背棄媒體第四權責任，且《自由時報》竟然可以取得中國獨家訊息，誰才是中共同路人？吳宗憲強調，《自由時報》說法毫無邏輯，只是為抹紅而編劇本。兩岸貿易頻繁，國人赴中國經商，民進黨政府無法協助，由在野黨立委了解台商需求卻被抹黑，凸顯民進黨治國無能、抹紅全能。他呼籲執政黨停止透過綠媒造謠抹黑在野黨。藍委陳玉珍表示，《自由時報》上周報導稱她已抵達廈門，但她當日早上實際飛往澎湖訪友，傍晚才回台北，報導完全不實。她強調，「絕無鬼鬼祟祟赴中，就算去中國也是光明正大，非常正當」，指出民進黨政府無法協助台商台胞，國民黨立委提供協助是正當行為，《自由時報》不應「標題殺人」，國民黨立委不會因此退縮。藍委翁曉玲在記者會中也表達嚴正抗議。她說，廈門台商協會邀約活動單純且為自費行程，席開逾百桌，台商對國民黨立委支持表達感謝。翁曉玲批評，民進黨政府無法處理台商需求，卻抹黑在野黨立委協助，並針對報導稱中國要求阻擋國防預算，她強調，國防預算應向立法院詳報，國民黨仍會在程序委員會審查，不會輕易放行。國民黨發言人江怡臻指出，《自由時報》無中生有，目的是轉移民進黨政府無能焦點，將台商活動與中國下指導棋硬扯，明顯是造謠SOP。江怡臻說，除了中國台商邀約，國民黨立委也經常出席日本、美國、東南亞台商活動，從未因地區而避免。《自由時報》連日報導「據透露、據了解」，完全不負責任，配合民進黨抹紅在野黨，掩蓋綠色執政無能，國民黨堅守中華民國憲法，維護國人權益。