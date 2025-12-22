我是廣告 請繼續往下閱讀

克服自我保護的本能

台北捷運台北車站內與中山站外19日發生隨機砍人事件，連同兇嫌張文在內共4死11，57歲男子余家昶奮勇上前攔阻張文，阻止丟汽油彈造成更大傷亡；而在前一個周末，澳洲邦迪海灘同樣發生大規模槍擊事件，造成至少15人死亡，當時被拍下有不只一位民眾試圖制服槍手，亦有3人因此喪命、1人重傷。在隨機殺人案件當下，仍有會迎向危險，試圖阻止暴徒，但專家也指出，其實只有約1成民眾願意挺身而出，這些人有著3大心理條件，進而能讓他們做出上前阻止的判斷。根據CNN報導，澳洲邦迪海灘的一場光明節慶祝活動發生大規模槍擊案，導致 15 人死亡、數十人受傷之前，兩位年長的旁觀民眾曾試圖解除其中一名攻擊者的武裝。男子古曼（Boris Gurman）與一名攻擊者搏鬥，而她的妻子索菲亞（Sofia Gurman）則跑向他們。這對夫婦最終不幸喪生。此外，62歲的男子莫里森（Reuven Morrison）在向一名槍手投擲磚塊時遇難。43歲男子艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）雖然中彈，但仍成功從一名攻擊者手中奪下了槍枝。內布拉斯加大學林肯分校政治學家、《拆解英雄主義》（Untangling Heroism）一書的作者科恩博士（Dr. Ari Kohen）提到，民眾在邦代海灘勇敢採取行動的影片已被數百萬人觀看，這可能會給人一種「英雄行為很普遍」的錯覺。但這種印象是錯誤的。通常當他人處於險境時，身邊的人往往只會保持旁觀。那些衝向危險的人，可能具備某些共同特徵，或者發現自己身處於某種迫使他們採取行動的情境中。甚至有一種可能性，人們可以透過訓練來做到這一點。加州理工學院哲學教授夸茲博士（Dr. Steven Quartz）利用神經科學研究分析，他指出，英雄之所以罕見，部分原因在於大腦需要一場「完美風暴」才能採取行動。他提到，人類擁有強烈的自我保護意識，面對「致命的混亂」時，人們通常會有預設的「僵住」（Freeze）或「逃跑」（Flight）反應，特別是在情況感到失控時。夸茨解釋，如果有人要救溺水的小孩或掉進地鐵軌道的人，大腦需要具備幾個關鍵要素才能克服對危險的典型反應，首先是意識到事件已經發生，並對經歷此事的人表示同情，具有強烈的以他人為中心的共情感；第二，他們感覺自己所做的事情會有所幫助，他稱之為「行動可能會成功的瞬間感覺」；最後是讓大腦迅速從預設的避險模式（僵住或逃跑）切換到行動模式，需要迅速做出反應。一旦具備這些要素，人就能迅速從自我保護轉向行動。夸茨認為，人們不需要從事「英雄職業」也能對這些複雜的環境線索做出反應，這在很大程度上取決於同理心（Empathy）。他指出，約有 10% 的人口天生具備如此高度的同理反應，能促成勇敢的行動，但他並不認為這種特質是成為英雄的必要條件。每個人預設的同理心程度有所不同，同時，同理的心態也會透過我們對他人的認同感有所不同。通常，同理心較強的人會為了保護與自己親近的人而行動，例如朋友、家人，甚至是他們認同的人，他舉例，這甚至可以簡單到僅僅因為對方是同一個足球隊的粉絲。科恩則提到，研究表明，具榜樣或英勇行為的範例，可以成為人們採取英勇行動的基石。知道有人挺身而出，可以促使人們思考自己在同樣情況下會怎麼做。