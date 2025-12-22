我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委林思銘、翁曉玲與葉元之日前赴中參加台商活動引發質疑，對此國民黨文傳會主委吳宗憲今（22）日回應，民進黨立委很多家人也在中國大賺錢，為何藍委赴中就變賣台？「民進黨宣傳赴陸會被活摘器官，那沈伯洋父親器官還健在嗎？」對此沈伯洋反嗆，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，對不起在中國的被害者更對不起這個國家，看來對於赴中的正當性，「已經心虛到只剩下人格毀滅這一招」。對於吳宗憲回應外界質疑藍委赴中，扯沈伯洋父親器官是否健在？對此沈伯洋回應，國民黨無法解釋，為什麼在台灣面臨重大爭議的敏感時刻，非要選擇奔向中國。面對大眾合理的政治質疑，他們唯一的應對方式，竟然是問候立委家人的健康來詛咒、造謠、轉移焦點。沈伯洋請藍委們聽清楚，自己父親沒有預算審查權；父親也沒有見過王滬寧；此外父親在自己勸告下2019年不再前往中國，自己則是在2024年從政，「最惡劣的是你們還在造謠」。沈伯洋說，國民黨拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，對不起在中國的被害者，更對不起這個國家，這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。沈伯洋表示，看來國民黨對自己赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招，身為立委如果連做人的底線都守不住，要如何守護這個國家？最後沈伯洋說，在中國鋪天蓋地指定追殺他的時候，講出這種言論，還一直擋他的赴中報備法案，要嘛就是跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀，「自己選一個」。