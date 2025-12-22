ChatGPT送上聖誕節禮物！OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群平台X上透露，在ChatGPT打上「🎁」禮物盒Emoji ，就會出現製作聖誕老公公送禮給你的Sora AI影片製作驚喜彩蛋，《NOWNEWS今日新聞》記者也實測完成，整理出獲得這份ChatGPT提供的聖誕節禮物的簡易步驟。
ChatGPT的聖誕節禮物！聖誕老公公送禮影片每天限用一次
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近期在X上發文「這裡有個小提示🎁」，暗示ChatGPT將有特殊服務，而在近期就被使用者發現，只要在ChatGPT打上「🎁」Emoji，ChatGPT就會出現Sora影片製作的回應。
ChatGPT會先展示出一段聖誕老公公送禮物給民眾的影片，而前方還有兩個按鍵，分別是「選擇自拍照」、「自拍」，其中，選擇自拍照會讓使用者從電腦、手機相簿選擇過往自拍，而「自拍」則會直接讓電腦的視訊鏡頭、手機相機直接開啟，進行當下自拍。
《NOWNEWS》記者最後選擇使用「選擇自拍照」，並將家中貓咪的照片放上之後，免費版本的ChatGPT大約耗時3分鐘才完成這段AI影片，如果是使用寵物的照片，Sora 會將牠們放在影片中的沙發上，並依舊會自行生成一個人物形象，接收聖誕老人禮物，而且聖誕老人還有配音，會唸出你的Google帳號名字，相當厲害！
當記者想要生成第二次聖誕老公公送禮影片時，ChatGPT便會回應：「這個驚喜影片每位使用者目前只能產生一次，我剛剛已經幫你開啟並完成體驗囉～如果之後還想再做新的節日影片，可以直接下載 Sora App，裡面可以產生更多不同版本的影片」。
ChatGPT聖誕節彩蛋影片步驟教學
第一步：在ChatGPT上輸入一個🎁
第二步：ChatGPT跳出Sora AI影片製作框
第三步：上傳想要在影片中出現的人物、寵物照片
第四步：聖誕老公公親自送你禮物的影片完成
