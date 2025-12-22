我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，張姓嫌犯丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。最先遇害的57歲男子余家昶，為了阻止張文繼續傷及無辜捨命抵抗。台北市長蔣萬安提出向中央申請褒揚令，讓余入祀忠烈祠。內政部長劉世芳說，蔣萬安提議非常好，不過目前尚未接獲申請，若按上次處理「鏟子超人」程序，可能要與桃園市政府商量。此外，國民黨立委黃建賓等5人今也在立法院內政委員會臨時提案，朝野立委無異議通過，根據提案內容，「依據我國《褒揚條例》規定，倘冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，是以內政部據該條例，褒揚因救助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情不幸病故之林鴻森先生，並入祀桃園忠烈祠。而12月19日晚間於台北車站發生重大計劃性殺人事件，余家昶先生捨命抵禦歹徒，大幅降低可能的傷亡，挽救眾多民眾生命安全，惟其不幸因傷重不治，為感念其義行，原提案要求內政部依相關法令褒揚，並將其入祀忠烈祠，表彰其見義勇為精神。」劉世芳答詢也說，會在尊重家屬意願下提供協助，由原籍地方政府提報辦理。