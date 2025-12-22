我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思出席晚會的禮服，被爆出已經是2016年的款式。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

禮服搭配引質疑 趙露思鬆口認「確實有問題」

▲趙露思事後直播坦言禮服確實出了點狀況，但並未苛責及咎責。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

傳言四起難止血 造型團隊臨時應變

▲趙露思歷經一整年跟前經紀公司的紛爭，坦言現在已經不會跟自己內耗。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

中國娛樂圈年末重頭戲《騰訊星光大賞》於昨（21）日登場，人氣女星趙露思以壓軸身分現身紅毯，被視為典禮最大看點之一，不過她當晚的整體造型卻在活動結束後掀起爭議，部分網友質疑禮服與她配戴的高奢珠寶「不在同一等級」，甚至傳出造型團隊臨時出狀況以及禮服被惡意損毀，讓她無法穿上原訂禮服只能穿上舊款禮服，對此趙露思事後直播認了：「禮服確實有BUG！」據悉，趙露思原本規劃在典禮當天更換2套造型，紅毯亮相選用的是當季新款禮服，並搭配國際頂級品牌提供、全球唯一的一組高級珠寶，然而進入典禮內場後，她卻換穿一套年份較早的禮服登台領獎，與珠寶的「規格落差」立即成為社群熱議焦點。網路上甚至開始出現「禮服被人刻意弄不見」、「禮服遭惡搞無法使用」等說法，質疑是否有人刻意在關鍵場合對她下手。面對外界揣測，趙露思在典禮後開啟直播，首度親自回應禮服爭議，她直言不諱表示：「衣服這件事情，有一說一，確實有一些 bug 是存在的。」等同間接證實當天造型並非原計畫呈現，不過她也隨即展現高情商態度，強調這只是眾多工作中的一次狀況：「這不是我最後一個活動，也不是最後一次跟大家見面！」希望外界不要過度放大。隨著討論持續延燒，相關爆料版本也愈來愈誇張，包含「禮服失蹤」、「後台遭人潑墨」等未經證實的說法在網路瘋傳，部分粉絲則替趙露思抱不平，認為她近年聲量與地位提升，容易成為流言箭靶，據圈內人士推測，實際狀況更可能是服裝調度或現場流程出現突發狀況，造型團隊只能緊急啟用備案，才會出現臨時更換禮服的畫面。趙露思進一步表示，經歷一年來的各種風波後，已不再執著於妝容或服裝是否完美，認為心態與作品才是最重要的事，後續細節也會交由工作室統一處理，這番回應獲得不少網友肯定，認為她沒有推卸責任，也未煽動對立，反而成功為事件降溫。