《英雄聯盟》LCP賽區再拋震撼彈！Riot官方今（22）日下午正式公告，2026賽季取代PSG加入LCP的戰隊，是來自澳洲的Ground Zero Gaming（GZ），該隊將以「客座隊伍」身分參賽，消息曝光後引發熱烈討論。
2026 LCP賽區隊伍正式底定！GZ、DCG成為新面孔
今年11月，前太平洋王者、香港戰隊PSG TALON因爆發財務危機與欠薪事件，最終遭Riot從LCP除名，Riot隨即積極尋找替代隊伍。
先前外界盛傳，最有希望遞補的是同為香港戰隊的FAK，不過FAK也曾傳出欠薪爭議，成為潛在隱憂。
最終，Riot官方於今（22）日宣布，明年進入LCP賽區的將是來自澳洲的Ground Zero Gaming（GZ），並以客座隊伍身分參賽。
Riot表示，在挑選新隊伍時，遵循與首次遴選相同的原則，鎖定能充分展現賽事與地區價值的隊伍，同時具備永續營運所需的穩定性與即戰力。Riot強調，優先考量維持區域代表性與競技實力之間的平衡，秉持讓LCP既多元又精彩的目標，「在審慎評估多份提案後，我們認為GZ符合所有要求，並且是最適合加入聯賽的隊伍。」
GZ將以PCS為所屬賽區出戰，依LCP規範，隊伍需在名單中登錄來自PCS賽區的選手。未來如涉及LCP升降賽客座隊伍名額爭取事宜，均將以PCS作為其所屬賽區基準。此外，LCP也確定將於2026年1月16日展開新賽季。
因此，加上先前在升降賽取勝晉級的DCG，2026 LCP賽區隊伍名單確立為：CFO、DFM、TSW、GAM、MVKE、SHG、DCG、GZ。
GZ老闆是澳洲人！曾請過大量台灣選手、韓援拚晉級
事實上，Ground Zero Gaming（GZ）是由澳洲老闆出資的隊伍，今年被列入PCS聯賽，本賽季多次請來韓國選手、台灣前職業選手們力拼LCP席位名額。
包含實況主冠緯（Rwei）、前CFO中路Mission東山、地獄豬AD Cheng9 還有其他打過PCS職業隊的Minji、Kino、空月（Kongyue）、小V（Lilv）選手等人都曾加盟GZ， 一個賽段也常有大量選手更替，因此在2025年PCS賽事中，曾在GZ登錄出賽的選手總數就高達26人，雖然GZ有許多前職業高手幫忙出賽，但最終在PCS的成績並不算亮眼，今年3個賽段都未曾晉級季後賽。不過也能看見GZ敢於出錢請實力強勁的選手，明年賽季也很有可能組建出一支以台灣選手為主的陣容。
資料來源：Riot、GZ
