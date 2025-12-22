我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼北摩鹿加省近日傳出一起令人痛心的意外，一名年僅10歲的男童在河邊戲水時不幸遭鱷魚襲擊身亡，事件震撼當地社區，也再次引發對野生動物安全風險的高度關注。綜合外國媒體報導，事故發生於本月16日下午，男童阿凡（Affan）與兩名同伴前往英戈伊河消暑玩水。正當三人靠近河岸時，一頭體型龐大的鱷魚突然自水中竄出，瞬間咬住阿凡並將他拖入混濁河水中，整個過程發生得極快，同行孩童根本來不及施救。目擊者與事後流出的畫面顯示，鱷魚曾短暫浮出水面，口中仍叼著男童的身體，隨後再次潛入水中消失，驚悚畫面在當地引發恐慌與哀痛。孩童的呼救聲也成為附近居民難以抹去的陰影。事發後，地方政府隨即動員警方、軍方與志工展開搜救，動用橡皮艇與漁船沿河搜尋。歷經兩天行動，搜救人員18日在村莊碼頭附近發現鱷魚活動跡象，成功驅離後，於周邊水域尋獲男童遺體，並交由家屬處理後事。警方表示，英戈伊河長期被視為鱷魚棲息區，居民過去便屢次目擊鱷魚出沒，但因日常生活仍高度依賴河流，風險往往被忽視。生態專家指出，近年過度捕撈、礦業開發與棲地破壞，導致鱷魚食物減少、活動範圍改變，增加人類遭遇野生掠食者的機率。這起悲劇並非首例，今年以來，印尼多地已接連發生鱷魚致命攻擊事件，專家呼籲政府必須同步強化生態保育與社區安全措施，包括設立警示區、加強教育宣導與重新檢討土地開發政策，否則類似的不幸恐怕仍會一再重演。