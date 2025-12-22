我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞局勢再度升溫，在區域外交努力尚未啟動之際，泰國與柬埔寨邊境衝突持續擴大，軍事行動於週末明顯升高，戰火甚至延伸至柬埔寨境內重要交通與經濟設施，讓原本即將登場的區域協商蒙上陰影。東南亞國家國協（ASEAN）於週一（22日）召開會議，討論泰柬邊境緊張情勢，但在會議前夕，雙方並未出現降溫跡象。相反地，泰國方面被指動用空中與地面火力，沿著柬埔寨邊境線展開密集打擊行動。根據泰國《民族報》報導，泰國軍方於週五晚間出動F-16戰鬥機，對柬埔寨奧多棉吉省的奧奇克橋發動空襲，投下兩枚精準導引炸彈。該橋樑位於距離泰國邊境約62公里處，被認為是柬埔寨軍方重要的後勤補給通道之一。泰國軍方聲稱，此次行動旨在切斷柬埔寨火箭砲與重型裝備的運輸路線，削弱其前線調度能力，同時刻意控制破壞範圍，以避免對平民交通造成全面阻斷。軍方形容這是一次「有限且具戰術目標」的精準打擊。《民族報》刊出的現場照片顯示，奧奇克橋兩側橋體被炸出明顯缺口，鋼筋外露、結構受損，但橋中央仍留有狹窄通行空間，摩托車等小型交通工具仍可勉強通行，顯示攻擊確實刻意避開全面摧毀。隨著軍事行動愈發深入對方領土，外界普遍憂心，若缺乏有效的外交斡旋與停火機制，衝突恐將進一步外溢，影響整個東南亞地區的安全與穩定，也為即將登場的ASEAN會議帶來前所未有的壓力與考驗。