我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘表示，環評三法如「化療」，不論細胞好壞通通被消滅，產業要的應該是「精準治療」，法案恐怕扼殺產業發展，希望政府可以了解殺傷力。

環評三法日前三讀，讓原先烏雲密佈的光電、太陽能產業更加艱辛。太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘表示，環評三法如「化療」，不論細胞好壞通通被消滅，產業要的應該是「精準治療」，法案恐怕扼殺產業發展，希望政府可以了解其殺傷力。立法院上月三讀通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》部分條文，加上內外夾擊，如七月丹娜絲颱風災損到水庫議題引發的社會輿論抹黑，產業推動過程中遭遇重重誤解。七大太陽光電公協會今（22）日發出警訊，若政策持續走向僵化與嚴苛，不僅將導致能源轉型目標大幅倒退，更會動搖台灣在全球綠色供應鏈中的戰略地位。「風電屬於沒有風跟逆風；太陽能光電產業則是烏雲密佈」，沈尚弘說，相信同業都很注重環境，並且認為環評是必要也樂意配合，但修法是加深產業發展的烏雲。政策不穩定已引發連鎖反應，已有外資陸續啟動千億元撤資計畫，隱含國際社會對台灣能源韌性的不信任。他呼籲，政府能落實「漁電並重」，建立更具效率的審查規範，並統一行政標準以找回投資者信心。太陽光電產業協會理事長林福銘表示，光電已從單純發電來源進化為「電網支撐者」，但土地資源有限與輿論過度解讀，許多不必要的行政要求使設置目標不斷延後。面對極端氣候威脅，淨零轉型是「硬需求」，台灣很難與全世界的主流趨勢背道而馳，如何透過更靈活的空間應用與環境共榮設計，讓每一片光電板發揮最大效益，是政府與產業共同面對的課題。綠能暨永續發展聯盟太陽光電委員會主席林恬宇指出，我國用電有55%是工業用電，而我國工業多數仰賴出口，國際大型品牌商對綠電跟RE100的追求持續擴大，必須要有綠電支持出口產業，否則工廠無法留在台灣會對我國產業帶來重大衝擊。再生能源商業同業公會理事長胡惠森也說，我國去年用電量約2800億度電，按照經濟成長率推算，2030年會達到3200億度電，推算至少需要400億度的綠電，其中建置最快速的就是光電，因此與我國出口產業息息相關。太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋提醒，「電力即國力」時代，半導體產業對綠能需求極其迫切；若《環評法》導致程序僵化，最終受害的是國家長期競爭力與農漁民生計，建議他推動光電與農村結合的「光農模式」，透過完善的回饋機制讓居民有感，使光電案場成為農村再造的引擎。太陽光電發電系統公會副理事長許俊吉指出，我國目標2026年太陽光電案源20GW，現行推動速度明顯不足；建議政府重新檢討工業區原有四種樣態違建屋頂容許太陽光電建置,讓既存屋頂空間設置太陽光電系統，轉換綠能；同時搭配儲能騰出衰減，與儲能容量移轉相同饋線異地建置。太陽光電暨儲能品質安全協會理事長林志欣則說，希望每年12月22日訂為「光電日」，可以在每年年末時定期對當年產業狀況做總檢討，並且展望未來發展。七大太陽光電公協會代表齊喊「撥雲見日，明天會更好！」，強調能源轉型是一場與時間賽跑的馬拉松，政府應在確保環保的前提下，跳脫防弊思維，建立穩定、透明且具效率的審查機制。據能源署統計，今年10月太陽光電裝置容量為15.1GW，距離當初承諾2025年要達到20GW有一定落差，而今年1至10月光電增幅為5.7%，較去年同期的10.9%砍半，也凸顯今年光電發展不易。