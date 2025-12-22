李玉璽和許允樂（小樂）12月17日登記結婚，剛成為人夫的李玉璽前兩日登上夢時代「星空音樂日」，在表演舞台受訪時，
坦言今年最開心的事就是跟小樂結婚，他不忘幽默稱：「 不是等一下表演的小樂（吳思賢），是許允樂。」 但沒想到李玉璽在演唱〈我們青春〉一曲時，吳思賢衝上台擁抱他，李玉璽還摸著吳思賢的造型長辮子說：「 長頭髮的小樂是我老婆。」更當場放閃秀婚戒，引起全場歡呼。
李玉璽台上放閃 小樂衝上台擁抱
李玉璽於17日宣布與大6歲的許允樂結婚，
消息一出便湧入大量祝福，他昨以新的身份在「星空音樂日」 舞台演出，將情感化為音符，格外貼合星空夜晚的浪漫氛圍，唱到一半綽號也叫「小樂」的吳思賢衝上台擁抱他，引來全場歡呼。
李玉璽透露明年新的人生規劃，包含有舞台劇、新歌、
新節目與大家見面，還突然討論起自己的社群版面， 開玩笑稱前幾天才在跟前男團成員高興拍男男曖昧短影片， 接著就發和許允樂結婚的照片，讓他看了都覺得妙，笑說：「 有老婆也可以有老公。」
至於即將迎來的耶誕節，李玉璽要先和老婆共度晚餐，
再跟朋友們一起過節。其實小倆口不只在節日浪漫， 日常更是羅曼蒂克，他分享：「 很常在除了節日之外的時候寫個小卡片給對方， 或是有時候她比較早出門上班，我起床時就有早餐吃， 她還會在水煮蛋上畫畫；趕著出門工作時， 打開包包才發現保健食品都已經被包好放在包包裡了； 或是我鼻子跟皮膚很常過敏，所以床頭他都會幫我放好過敏藥。」 幸福之情溢於言表。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李玉璽於17日宣布與大6歲的許允樂結婚，
李玉璽透露明年新的人生規劃，包含有舞台劇、新歌、
至於即將迎來的耶誕節，李玉璽要先和老婆共度晚餐，