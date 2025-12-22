我是廣告 請繼續往下閱讀

▲率員拜會智榮基金會董事長施振榮。（圖／記者莊全成翻攝）

▲校長譚芳榮回贈致謝匾額，感謝施振榮董事長幫助清寒軍校生圓夢的正向典範。（圖／記者莊全成翻攝）

陸軍官校校長譚芳榮於今（22）日率員拜會智榮基金會董事長施振榮及執行長葉紫華女士，代表全校師生致上誠摯感謝，感謝施董事長伉儷透過智榮基金會捐贈筆記型電腦，提供清寒家庭就讀陸軍官校學生使用，協助其順利完成學業與專業訓練。校長譚芳榮指出，現代軍事教育高度仰賴數位學習與資訊應用，筆記型電腦已成為學生不可或缺的學習工具。施董事長伉儷此次捐贈，每位符合資格的清寒學生均可獲得一台筆電，有效減輕家庭經濟負擔，讓學生能專注於課業與軍事專業養成，對培育未來優秀國軍幹部具有實質幫助。智榮基金會同時承諾，未來每年凡新入學之清寒子弟，將持續提供筆電資助，建立穩定且長期的助學機制，展現企業深耕教育、關懷弱勢的公益精神。拜會過程中，譚校長代表陸軍官校致贈感謝狀，感謝基金會以實際行動支持軍事教育與人才培育。施振榮表示，教育是翻轉人生的重要力量，希望透過提供必要的學習資源，協助清寒學子站在公平的起跑點，勇敢追求理想、回饋社會。執行長葉紫華亦表示，基金會將持續關注學生學習需求，與學校共同打造友善且具支持力的學習環境。