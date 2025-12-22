我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲的嫌犯張文，19日傍晚先後於台北車站與中山商圈，投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀隨機攻擊無辜路人，最終在混亂中墜樓身亡，整起慘劇共計奪走四條人命並造成11人受傷，其中，首位遇害的57歲的余家昶，為了阻止張文，捨身奪命擋刀，最終不幸殞命，如今，余家昶的英勇行徑感動社會，其位於桃園龍潭老家高齡80歲的母親也現身受訪，淚訴兒子從小就有正義感且熱於助人，雖然失去愛子讓他十分痛心，但也以他為榮！據了解，家住桃園龍潭的余家昶，在台北金融業上班，19日下班後，他在捷運台北車站轉乘途中，撞見嫌犯張文正投擲煙霧彈與汽油彈製造動亂，余家昶為了保護現場其他人、避免傷害擴大，奮不顧身上前攔阻，卻遭張文持刀重創，送醫後宣告不治。受害者余家昶的8旬老母，在案發初期看到新聞時，雖僅知「余先生」受害，但已有不祥預感，後來因兒子週末未如常返家且失聯，老母親焦慮不已，甚至向家神詢問，直到昨日里長慰問才證實死訊，原來媳婦是因擔心長輩承受不住打擊，才選擇先隱瞞實情。余母語帶悲痛地說，雖然身為母親失去兒子感到心如刀割、萬分痛苦，但從新聞中看到台北市長蔣萬安肯定兒子，救了許多人的義舉，讓她內心感到十分欣慰，並直言以兒子為為榮，現在她唯一的願望是希望兒子能進入忠烈祠，並祈願菩薩接引他走完最後一程。余母回憶起兒子余家昶時表示，他從小受到父親助人為樂的精神薰陶，個性耿直且充滿正義感，年僅三、四歲時每天跟著在桃園忠烈祠工作的父親上班，深受同事疼愛並養得胖嘟嘟的，那時起只要遇到他人爭執，外表看似「憨憨呆呆」的他，總會勇敢衝第一伸張正義。余母還說，余家昶不只樂於助人，更是個孝順的孩子，即便平時忙於證券公司業務，需在桃園與台北兩地奔波，仍堅持每天與母親視訊，週末也固定返回龍潭老家陪伴母親，如今愛子為了阻擋兇嫌殞命，老母親雖然不捨，但也為他感到驕傲。