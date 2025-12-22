我是廣告 請繼續往下閱讀

銅價強勢續攻歷史高檔，隨著銅精礦現貨加工費長期低迷，甚至出現年度長約談判「零加工費」的罕見結果，進一步放大市場對原料吃緊的想像，也讓銅價朝每噸1.2萬美元大關逼近。根據路透報導，位在智利的銅礦商Antofagasta，和一家中國冶煉廠，竟然在2026年銅精礦加工處理與冶煉費敲定「零加工費」協議，創下年度供應談判史上新低，顯示冶煉端為了確保原料，不得不接受更不利的條件。銅價今年以來漲幅已相當可觀，市場認為短線推力之一，是大量金屬提前流向美國，以因應美國可能對銅採取進口關稅措施的預期，造成美國以外地區供給偏緊的疑慮升溫。另一方面，礦場非計畫性停工頻傳，加上銅在AI相關基礎建設中的需求前景被看好，也共同支撐多頭情緒。在「零加工費」協議傳出前，中國主要冶煉廠已陸續同意明年減產，以對沖加工費下滑帶來的壓力。即便有政府支持的有色金屬產業機構曾表態加工費不應低於零，但近期情勢仍被視為反映銅精礦市場結構性偏緊，包括Freeport-McMoRan位於印尼的Grasberg礦場，及剛果民主共和國的Kamoa-Kakula礦場等關鍵產區出現停產狀況，導致2025年現貨冶煉費長時間在零以下徘徊，市場甚至出現冶煉廠反向向礦商「貼錢拿料」的情形。展望後市，多頭預期也開始把時間軸拉到明年。花旗集團看法指出，在搶運金屬至美國的效應下，銅價可能於2026年第2季上看每噸13000美元；高盛集團上周則點名銅為未來一年相對看好的金屬之一，顯示主流外資對銅市偏緊格局仍抱持高度關注。