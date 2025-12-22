犯人張文在12月19日在台北車站、捷運中山站發動隨機攻擊事件，消息震撼全台。此事件導致位於中山站的誠品南西店一度停業，許多店家也跟著受到影響。昨（21）日誠品南西店恢復營業後，館內的連鎖火鍋店「雞湯大叔」宣布捐出單日所得給受害者家屬。最終21日單日營業額達12萬7千元，雞湯大叔更強調將「不扣除成本及折扣」全額捐出，消息曝光後讓大批民眾深受感動。
雞湯大叔成為公關典範！捐出單日營業額、送甜點撫慰人心
捷運中山站的誠品生活南西店，12月19日遭張文闖入並襲擊民眾，犯嫌最終從5樓墜樓身亡，這起隨機攻擊事件震撼全台社會。受此影響，誠品南西店於19日晚間及隔（20）日全天暫停營業。
其中，位於該館三樓的連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」，昨（21）日恢復營業後隨即宣布，捐出當日所得給受害家屬，並招待布朗尼甜點給來店消費者，期盼「持續點亮正能量」，願受傷的靈魂獲得慰藉、城市找回平靜。
雞湯大叔公布所得金額！賠本捐款暖翻消費者
雞湯大叔今（22）日下午正式公布12月21日營收明細，總來客數達218名，總營業額為12萬7075元。店家表示：「127,075元（不扣除成本及折扣），將依約全數捐贈予此次事件的受害家屬。」
雞湯大叔坦言：「對大叔而言，這份支持不只是一次消費，更是一份被理解、被陪伴的厚實力量。很幸運能再次為大家服務，也很榮幸與各位共同完成這件有意義的事！」
雞湯大叔也提到，後續完成捐款後，實際捐贈的單位與細節將在第一時間向大眾透明公開，「謝謝你們，讓這一鍋湯不只溫暖了餐桌，也把心意送到更需要的地方。」
公告曝光後，引發大批網友感動回應：「成本都不扣除嗎！！這樣你們也太虧了吧」、「不扣除成本與折扣，真的非常有心」、「必須支持，最佳典範」；也有當天用餐的顧客留言致謝：「謝謝你們讓我們吃得開心，還能間接做好事」、「不愧是我最愛的火鍋店」。
資料來源：雞湯大叔Threads
