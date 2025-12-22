我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷台北車站與中山站周邊19日傍晚發生隨機砍人事件，造成4死11傷，震驚社會。台北市長蔣萬安下令全市加強警戒，北市政府觀光傳播局今（22）日表示，為確保「臺北最High新年城-2026跨年晚會」平安順利舉行，將從「事前宣導、現場導引、人力部署及跨機關協調」等面向加強整備。除在既有規劃基礎上，強化活動安全及疏散宣導，警察局也將增加警察能見度、提升巡邏密度，針對活動場域進行人車場檢，並強化可疑物品與危安物品之偵測作業，讓民眾安心參與跨年活動。觀傳局表示，有關臺北跨年晚會活動警力部分，警察局將於重要交通樞紐及活動周邊車站，加強警察能見度，提升巡邏密度，員警將依任務需求提高警戒層級，全面強化維安作為。同時，將採針對活動場域使用金屬探測器、車底檢查器等器具，進行人車場檢，並加強可疑物品與爆裂物偵測作業；活動期間將加強可疑徵候盤查，針對可疑人、事、物加強安全查察。觀傳局指出，跨年晚會現場將部署特勤維安警力、防爆車及偵爆犬，並增加車阻，確保活動秩序與民眾安全。如發生緊急狀況時，將由市府應變中心統一指揮、整合各局處量能，即時掌握現場情形，並透過主舞台廣播安撫民眾、引導疏散。觀傳局說明，針對事前宣導，跨年活動將製作疏散引導與安全注意事項圖卡及宣導影片，透過活動官網、市府LINE官方帳號、社群平台及服務台等多元管道，提前讓民眾建立安全意識。活動現場也將定時播放安全宣導及疏散動線影片，提醒民眾注意安全與疏散方向。活動現場人力方面，將加密保全及工作人員配置，且配備明顯指引標示牌、大聲公及發光指揮棒等設備，並落實勤前教育與現場巡邏宣導；服務台人力於緊急狀況時，亦可即時轉為導引協勤人力，協助民眾安全疏散。觀傳局提醒，為維護活動現場安全，跨年晚會禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，如有違規則由警方依規定辦理。觀傳局補充，跨年晚會各項安全維護作業已依計畫整備，將持續與警察局及相關單保持聯繫，確保活動期間秩序與安全；也呼籲民眾隨時注意自身及財物安全，若是有任何狀況不要驚慌，配合現場引導與相關管制措施，留意官方發布資訊，共同維護安全、有序的跨年活動環境。