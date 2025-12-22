我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄首度迎來萬豪國際集團旗下頂級奢華品牌The Luxury Collection。由御盟集團打造的THE AMNIS然一酒店今（22）日盛大開幕。高雄市副市長李懷仁表示，然一酒店的落成象徵高雄具備足夠的觀光消費潛力與產業動能，隨著演唱會經濟、會展經濟、金融資產管理與半導體產業持續發展，搭配山海河港交織的城市景觀，將持續吸引全球高端旅客造訪高雄。御盟集團暨然一酒店創辦人邵永添總裁表示，深耕此地20年，見證高雄從荒蕪走向繁盛，憑藉持之以恆的信念與團隊努力，最終獲得萬豪國際集團肯定，授予The Luxury Collection頂級奢華品牌。邵永添提及，THE AMNIS然一酒店是御盟集團自創的品牌，自創的品牌可以站上萬豪全世界最頂尖的品牌之一，代表高雄市這20年的發展已經得到多方的肯定。加入萬豪才4個月的時間，現在住房率已經爆增2.5倍了。應該不到一年的時間，整個尤其住房的營收會翻3倍以上，這個我們非常有自信。未來將以最真誠細緻的服務，為賓客打造值得珍藏的美好記憶。萬豪國際台灣市場區域總經理Bastien Giannetti表示，然一酒店的開幕對高雄與萬豪國際皆具指標意義，也再次展現萬豪對高雄長期發展的承諾。The Luxury Collection所珍視的，是具有靈魂與故事的目的地，而然一酒店正是為真實呈現高雄而生，未來將成為全球旅人探索高雄的重要起點。高市府觀光局長高閔琳表示，萬豪集團最頂級的豪奢品牌落腳在高雄，其實也代表了高雄的旅遊觀光市場已經向全世界展放高雄的魅力。今天非常開心，能夠見證THE AMNIS然一酒店正式落腳在高雄，也正式開啟高雄高端旅遊的觀光市場。THE AMNIS然一酒店全館僅147間客房，每層6–10間的配置讓高端旅客最看重的「私密性」得以徹底實現。房型自18坪起跳，以北美實木、安格拉灰大理石及柔和中性色打造沉靜氛圍。飯店採用25公分厚五層隔音牆、義大利FALOMO手工名床、BOSE音響系統，以及Villeroy & Boch面盆與GROHE衛浴等高規細節。此外，THE AMNIS然一酒店攜手日本頂級餐飲集團UKAI，打造其首間海外據點「Ukai-tei Kaohsiung」。UKAI日本本部團隊長駐高雄，提供鐵板燒、西餐與懷石料理。酒店亦擁有全球首間獺祭酒吧，完整呈現山口縣至紐約酒造的純米大吟釀系列；高樓層的雲垂樓白天供應早餐、早午餐與下午茶，夜晚轉化為琴酒收藏豐富的酒吧，將港都風景納入體驗的一部分。