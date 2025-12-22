飼養狗狗真的要想清楚！近日加拿大當地狗公園，被民眾與救援組織發現一隻名叫Raiya的黃金獵犬被遺棄，牠當下穿著鞋與外套等保暖衣物，身上還有癲癇藥物，帶著全身家當睡公園，身邊還被發現有主人遺留下的手寫紙條，一看也讓志工無奈淚崩，更感嘆「你一定覺得自己別無選擇，而那個選擇一定是如此艱難」。
狗狗「全身帶家當」睡公園！主人留紙條曝原因淚崩了
近日在加拿大有民眾發現一隻黃金獵犬遭到棄養，根據救援組織「Pause4Change Rescue Foundation」透露細節，這隻黃金獵犬Raiya在狗公園被發現，身上僅穿外套、靴子和帶有重要的癲癇藥物，身邊還有留一張主人棄養前的紙條。
根據紙條是由飼主留下，飼主坦承因故離開國家，且稱「不會再回來」，只好被迫將Raiya遺棄在此，離開前仍替Raiya戴上必要物資與保暖衣物，確保牠能在寒冬中有最低保護。但Raiya被發現時，眼神中仍是滿滿疑惑，身上也都沾滿著白雪，模樣讓人看得十分心疼。
Raiya後來被緊急送往獸醫急診中心，初步檢查患有癲癇，還疑似髖關節發育不良，醫療費用高達2千加幣（約新台幣4.5萬元）。而事件曝光後，引發網友們不滿遺棄行為，救援組織後也發布一封「給Raiya前主人和社區的公開信」。
內容中向Raiya前主人喊話，「我們希望你知道，牠很安全，並且與牠的寄養家庭過得很好。我們知道你很關心牠。你一定覺得自己別無選擇，而那個選擇一定是如此艱難」，也深信前主人愛著牠，也曾努力找尋適當的收容地點。
但救援組織坦言，目前收容所空間嚴重不足，對於Raiya這種需要特別照顧的狗狗來說，要找到適合的送養途徑十分困難，目前重心仍放在Raiya的身心健康上，希望未來能替牠找到新家。
資料來源：Pause4Change Rescue Foundation
