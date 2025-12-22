我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄櫻花季明日起開賣。（圖／高雄櫻花季臉書）

▲高雄櫻花季座位圖、票價公開。（圖／高雄櫻花季臉書）

▲高雄櫻花季卡司尚未全數公布完成。（圖／高雄櫻花季臉書）

2026年的高雄櫻花季將於明年3月13日到3月15日在高雄夢時代前廣場舉辦，本年度邀請許多日、韓、台大咖卡司到場演出，BOYNEXTDOOR、SUPER JUNIOR-D&E、WENDY等組合都將出席，活動門票分為「2025/12/23 (二) 12:00，中信卡友優先購」、「2025/12/24 (三) 13:00，全面啟售」，預售票價為3499元、2499元、999元，有興趣的粉絲千萬別錯過。明（23）日為櫻花季第一輪「中信卡友優先購」，手持中國信託簽帳金融卡、信用卡者享有搖滾區95折、一般區9折購票優惠，購買搖滾座位A＋B區只需2374元、搖滾座位C＋D區為1899元、一般區899元；持玉山unipon卡者享有搖滾區92折、一般區9折購票優惠，搖滾座位A＋B區僅需2299元、搖滾座位C＋D區1839元。而最靠近舞台的超級搖滾座位區為全坐席，預售票皆為3499元。高雄櫻花季卡司超大咖！目前已知會出席的藝人為BOYNEXTDOOR、SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、ALI、Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華，目前尚未全數公告完成，根據官方卡司海報顯示，尚有5組大咖未公開，將會留到門票開賣後才會陸續曝光。高雄櫻花季將於2026年3月13日到3月15日在高雄夢時代前廣場舉辦，歷年參與藝人都大有來頭，2025年邀請了TWICE娜璉、李泳知、鄭恩地等人；2024年則找來了華莎、寶兒、SUPER JUNIOR-D&E等人，是每年都掀起超大話題性的音樂祭。