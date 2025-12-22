我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委林思銘、翁曉玲與葉元之日前赴中參加台商活動引發質疑，對此國民黨文傳會主委吳宗憲今（22）日回應，民進黨立委很多家人也在中國大賺錢，為何藍委赴中就變賣台？「民進黨宣傳赴陸會被活摘器官，那沈伯洋父親器官還健在嗎？」對此民進黨反嗆，吳宗憲身為國民黨中央一級主管，竟以平民的身體健康甚至器官來惡意嘲諷，企圖為藍委赴中爭議轉移焦點，更為中共獨裁政權擦脂抹粉，泯滅人性毫無下限。民進黨發言人吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管、不分區立委，竟為護航國民黨立委赴中行徑，企圖轉移焦點，而對其立院同事直系親屬進行人身攻擊，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，已經是泯滅人性，毫無羞恥心可言。吳崢指出，中共器官摘除議題，早已被國際輿論所撻伐，而根據統計今年至10月為止，國人赴中後失聯、遭盤查關押高達178人，未通報黑數可能更高。面對中共劣跡斑斑的惡行，國民黨不顧國人生命健康安全，竟還惡意消費，為中共擦脂抹粉。國民黨繼上次稱普丁不是獨裁者後，再一爭議言論，讓國際社會看笑話，讓國民黨丟臉丟盡。吳崢強調，國民黨近日不斷惡意消費國內重大治安事件，現在更企圖為藍委赴中行程解釋不清，以攻擊國人健康來轉移焦點，已無法要求國民黨主席要求自己的從政黨員謹言慎行，因為如今連黨主席自己都口無遮攔、屢屢失言，走向極端偏鋒。對於這樣不斷挑起政治對立與仇恨的政黨，絕不會為台灣主流民意所接受，更將受社會輿論的撻伐制裁。