立委楊瓊瓔今上網路節目專訪時，被問及對台中市長盧秀燕不選國民黨主席的看法，表示她認識的盧秀燕理性有禮，思考的不是個人，而是「為國家好、為黨好、為市政好、給台中市民好生活」，至於外界的各種聯想與2028年會怎麼樣，她完全尊重盧秀燕。楊瓊瓔上月底宣布爭取國民黨提名參選下屆台中市長，今（22）日她接受匯流新聞網《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，提到9年前她尋求立委連任失利、敗給洪慈庸，之後獲剛當選的盧秀燕邀請，擔任首席副市長，有了行政歷練、學會危機管理，是人生很大的養分。黃光芹談及此次黨主席選舉，連連發問「你覺得盧秀燕不參選黨魁是對的嗎？」「非洲豬瘟是否影響她的支持度」「台中市政表現是她航向2028的底氣嗎」、「選後黨內互動如何」、「2028有沒有藍圖」？楊瓊瓔說，她曾追隨盧秀燕擔任358天的副市長，「我認識的盧秀燕，是非常的理性且非常有禮貌」，做任何事情「非常的穩健，而且有智慧」。她說盧秀燕思考的不是個人，一切都是希望國家好、社會好、市政好、台中市民生活好，希望社會安定、黨更團結，「所以不參選黨主席，我個人的定調是如此」。