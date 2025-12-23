我是廣告 請繼續往下閱讀

在房地產交易服務裡，房仲所展現的專業與服務熱忱，其實客戶都看得見。信義房屋永安店專案經理林郁晴，正是這樣在合作過程中慢慢被信任的存在。她把每一次服務都做到位，讓客戶在關鍵時刻感到安心，也因此有人選擇長期與她合作，關係從業務往來，延伸成如同親友般的連結。甚至有客戶在交易過程中，將看屋紀錄、房仲服務等內容輸入 ChatGPT 分析，得到的回饋依然是正向的肯定。這些看似特別的情節，其實都是林郁晴一路累積以來，自然結出的果實。林郁晴大學主修資訊傳播相關科系，學習影像、設計與資訊整理，畢業後也曾任職百貨櫥窗設計。這段學經歷背景，成為她加入信義房屋，擔任房仲工作的關鍵基礎，她習慣將市場資訊與物件條件整理成清楚易懂的內容，無論是拍攝照片、製作簡報，或是說明交易細節，都能以有系統的方式呈現。對她而言，讓客戶理解選擇本身，就是專業的一部分，也能降低交易過程中的不安與誤解。她的專業，從最基本的服務細節就開始體現。每次帶看前，她總會提早到現場確認屋況與動線，確保每個環節都準備妥當；交易過程中，則主動提供市場資訊，協助客戶整理資料、釐清狀況，讓買賣流程一步一步走得穩。林郁晴謙稱自己是「努力型」的業務，專業則是每一次都照同樣標準執行的結果。這樣踏實的服務方式，也讓一位原本堅持「一位業務只服務一次」的客戶，選擇打破自己的原則。在短短兩個月內，雙方連續完成兩筆交易，後續規劃也持續委託她處理。林郁晴笑說，這位客戶本身相當理性，習慣使用 ChatGPT 分析物件與市場狀況，甚至比較不同房仲品牌與業務的服務表現，而她在 AI 系統中的評價，也獲得AI的正面評價，成為名副其實「連 AI 也肯定」的專業房仲。也因為這份穩定，以及她耐心、注重細節的人格特質，信任讓逐漸從交易延伸成良性關係。有客戶放心地介紹親友讓她服務、更有客戶關心她的生活，甚至把她當成自己的晚輩來對待，這些連結並非刻意經營，而是在一次次把事情做好之後，自然留下來的情誼。回顧這些年的房仲生涯，林郁晴相信，房仲的價值不只在於成交，而是在關鍵時刻，能陪客戶把決定走穩。工作之餘，她透過手工藝、設計與看展覽調整步調，讓自己保持對細節與人的敏感度。她常提醒自己，先把該做的事情做好，時間會替努力留下痕跡，自己走過的每一步，都不會白費。也正因如此，當客戶與AI同時檢視專業時，林郁晴的名字，才會一次次被選中，也值得被推薦。