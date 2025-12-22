我是廣告 請繼續往下閱讀

九份老街驚魂！近日全台因北捷隨機傷人事件神經緊繃，今日中午新北九份山區竟出現一名23歲陳姓男子，身穿日式變形制服、背著武士刀悠哉漫步，路人見狀紛紛閃避並報警。陳男被逮後喊冤表示，這把刀是從京都買回來的「收藏品」，純粹是為了個人穿搭審美，並無傷人之心。雖然是個人愛好，但在敏感時機攜刀上街已引發公眾恐慌，警方訊後仍依恐嚇公眾安全罪，將其移送法辦。北捷隨機攻擊事件陰影未散，社會氛圍敏感，沒想到今天中午九份山區竟出一名男子，身著日式變形制服及燈籠褲，公然背著武士刀走在路上，讓當地民眾見狀大驚失色，擔心發生意外趕緊報警。警方獲報後不敢大意，火速趕往現場，第一時間將該名「武士刀男」帶回派出所釐清動機。原來，家住台南的22歲陳姓男子，是一名「徒步環島愛好者」，11月19日左右從台南出發，繞過屏東後北上環島，怎料，今天上午11時許退房後，準備繼續行程，但因該刀具造型特殊且尖端銳利，引起九份山區民眾恐慌。據了解，陳姓男子所攜帶的武士刀，刃長約60公分，是他今年初在京都斥資約26000日圓（新台幣約5500元）購入的戰利品，並喊冤表示純粹是基於個人審美與藝術收藏興趣，才購買這把觀賞刀，絕對沒有任何傷人意圖。然而，儘管該刀刃側面尚未開鋒，但警方勘驗後認定刀尖處依然異常銳利，可能仍具殺傷力。警方表示，目前已將該把武士刀扣押，送往專業單位鑑定，以確認其是否符合《槍砲彈藥刀械管制條例》的規範，警詢後陳男也依涉嫌恐嚇公眾安全罪，遭移送基隆地檢署進偵辦。