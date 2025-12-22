年度三大流星雨之一的「象限儀座流星雨」將隨著2026年一起到來，臺北天文館表示，象限儀座流星雨活躍期間從12月28日持續至隔年1月12日，今年的極大期發生在台灣時間1月4日，預估每小時天頂流星數（ZHR）上看120顆，是數量較多的一年，但受到滿月影響，每小時可觀測的流星數將不足10顆。
🟡象限儀座流星雨是什麼？
象限儀座流星雨和雙子座流星雨、英仙座流星共同被稱為「年度3大流星雨」，流星雨大多來源於彗星，但象限儀座流星雨來自於「小行星196256（2003 EH1）」的殘留物，小行星196256可能是由彗星的彗核解體的碎塊。
而「象限儀」是古代用來測量天體位置的儀器，在1795年加入星座之列，但國際天文學聯合會（IAU）在1922年重新制訂現行星座時，將象限儀座除名，原星座範圍位於現在的武仙座、牧夫座和天龍座之間，不過由於輻射點位置，「象限儀座流星雨」持續沿用。
🟡2026象限儀座流星雨時間、方位
臺北天文館說明，2026象限儀座流星雨將在1月4日凌晨5點左右達到極大，每小時天頂流星數（ZHR）上看120顆；象限儀座流星雨輻射點則是在1月4日午夜0時從東北方升起，流星雨的特色為流星速度中等，這些流星通常不會留下持久的軌跡，但經常會產生明亮的火球。
由於小行星196256可能是由彗星的彗核解體的碎塊，運行軌道與地球軌道成幾乎垂直的位置，因此象限儀座流星雨高峰期短，只有不到半天的時間，大多集中於極大期前後數小時。
🟡2026象限儀座流星雨觀賞地點、技巧
臺北天文館提及，2026象限儀座流星雨爆發適逢滿月期間，所以觀賞條件不算太好，除了最明亮的流星以外難以觀察，屆時每小時可觀測的流星數將不足10顆。不過只要在視野開闊、無光害的地點都還是有機會觀賞，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」。
資料來源：臺北天文館
