進入冬季後氣候逐漸乾冷，不少民眾面臨頭皮乾燥、敏弱、抓頭與雪花片片等問題，成為年末保養計畫中經常被忽略的環節。專業頭皮護理品牌髮基因指出，頭皮狀態會直接影響髮絲健康；品牌好友Avantgardey亦認同髮基因「健康的頭皮是漂亮秀髮的基石」理念，鼓勵消費者在迎接新的一年時，將定期深層清潔、頭皮SPA納入日常計劃，從頭皮開始打造健康髮質。髮基因以頭皮保養為品牌核心理念，明星商品「青春露」更在今年榮獲比利時評鑑大賞獲得金獎殊榮，品牌表示，此肯定展現其對產品研製與品質把關的長期投入與堅持。除了明星商品的長期熱銷之外，髮基因亦持續擴充產品線，近期推出的新品「抗熱修護霜」以免沖洗設計搭配輕盈質地，適合作為吹整造型前的基礎防護，使日常造型更容易維持髮絲柔順。多款產品讓消費者能依自身髮況、造型需求與日常習慣，彈性調整個人化流程，打造更貼近生活需求的冬季保養組合。為呼應年底換季保養需求，髮基因於12月推出期間限定活動。自即日起至12/31，新客註冊髮基因官網會員，即可領取首次下單免運優惠券乙張，讓初次體驗者能無負擔地選購多樣頭皮與髮絲養護產品。更多相關資訊可搜尋髮基因官網。