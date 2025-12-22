共有的房子，只要有人不同意就不能出售嗎？專業代書廖國甫表示，其實出售共同持有的房子，不需要全部持有人同意！根據《土地法》規定，只要持有人數或面積超過半數，或是持有面積超過3分之2，就可以賣掉大家共有的房子。
共同持有房子 有人不同意還是能賣
現在有不少人會繼承家人的房子，如果有兄弟姐妹的話，可能還會共同持有一間房子，若有人想賣出房子，其他人不願意，還可以出售嗎？御國地政士聯合事務所所長廖國甫分享案例，有一間家族共有的房子，全部的人都想賣掉，但大哥堅決不賣，並且不相信沒有經過他同意可以賣房，現在房子已經簽約賣掉，準備要送過戶，大哥還是不相信。
廖國甫指出，其實家族共有的房子不需要全部的人都同意，才可以出售、過戶，舉例來說，一間8人共同持有的房子，只要有過半數的持有人或面積超過半數，或是持有面積超過3分之2，就可以賣房，辦理過戶，就算有人不同意的也沒有用。
不想被賣掉有優先購買權 可用同價格、條件買下
過去正業地政士聯合事務所所長鄭文在也分享，根據《土地法》第34之1條規定，共有物可採取多數決方式處分，他透露，有名客戶的房子是透天厝，由兄弟3人繼承取得，目前是老三在居住使用，老大、老二原先沒有意見，不過時間久了開始感到不公平，感覺房子都是老三在使用，他們空有產權。
於是老大、老二決定賣房，希望老三可以配合，老三這時候開始緊張，因為他還想繼續著，但是根據《土地法》第34-1條規定，老大和老二房屋持分超過2分之1，共有人數也超過2分之1，所以可以出售房子，只要跟第三人買賣契約書成立後，以存證信函通知老三，詢問同一價格及條件，老三是否願意優先購買，只要老三在15天內主張優先購賣權，就能買下這間房子，最後老三準備好錢，將整間房子買下來。
資料來源：廖國甫
我是廣告 請繼續往下閱讀
現在有不少人會繼承家人的房子，如果有兄弟姐妹的話，可能還會共同持有一間房子，若有人想賣出房子，其他人不願意，還可以出售嗎？御國地政士聯合事務所所長廖國甫分享案例，有一間家族共有的房子，全部的人都想賣掉，但大哥堅決不賣，並且不相信沒有經過他同意可以賣房，現在房子已經簽約賣掉，準備要送過戶，大哥還是不相信。
廖國甫指出，其實家族共有的房子不需要全部的人都同意，才可以出售、過戶，舉例來說，一間8人共同持有的房子，只要有過半數的持有人或面積超過半數，或是持有面積超過3分之2，就可以賣房，辦理過戶，就算有人不同意的也沒有用。
過去正業地政士聯合事務所所長鄭文在也分享，根據《土地法》第34之1條規定，共有物可採取多數決方式處分，他透露，有名客戶的房子是透天厝，由兄弟3人繼承取得，目前是老三在居住使用，老大、老二原先沒有意見，不過時間久了開始感到不公平，感覺房子都是老三在使用，他們空有產權。
於是老大、老二決定賣房，希望老三可以配合，老三這時候開始緊張，因為他還想繼續著，但是根據《土地法》第34-1條規定，老大和老二房屋持分超過2分之1，共有人數也超過2分之1，所以可以出售房子，只要跟第三人買賣契約書成立後，以存證信函通知老三，詢問同一價格及條件，老三是否願意優先購買，只要老三在15天內主張優先購賣權，就能買下這間房子，最後老三準備好錢，將整間房子買下來。
資料來源：廖國甫