前民眾黨主席柯文陷入京華城容積率弊案、政治獻金案。繼上一週京華城容積率弊案言詞辯論結束後，台北地院今（22日）針對政治獻金案開庭，檢察官論告結束後輪到政治獻金案關鍵人物之一李文宗，他強調自己身心狀況受到監控中心影響，更狠酸林俊言檢察官像是「高高在上的蝙蝠俠」，更沒想過自己有一天會被指控捲入京華城案，認為檢察官羅織罪名、入人於罪。李文宗今（22日）出庭答辯時表示，檢察官補充理由書稱他是柯文哲的分身，獨立裝甲旅、獨立戰士，但卻沒有任何證據。他強調，自己在會議時也只不過是一名被邀請的黨員而已。至於被指控介入北市府市政，包括台北科技大學擴大校區、建國啤酒廠案，「北科大擴建校區不是在做功德嗎？」而針對民眾黨財務、黨務一事，李文宗痛批檢察官：「何必這樣懶？」認為是否有介入只需要去翻會議記錄，或是問「認不認識李文宗」就能一清二楚。李文宗表示，自己掉下的、失去的何止是眼淚，提到上週連續5天開庭，監控中心凌晨1點到5點都會打電話來確認電子腳鐐，嚴重影響到他的身心健康。此外，李文宗也將砲火猛攻林俊言檢察官，表示沒想過自己會被指控跟京華城案有關，稱林俊言就像高高在上的蝙蝠俠，有先入為主的偏見、入人於罪，且個人偏誤嚴重影響了集體檢察官團隊。除了朱亞虎所傳送的簡訊外，「沒有什麼證據可以證明我和京華城有關！」他提到，自己個性樂於助人且一向會回覆簡訊，這只是自己多年來的習慣，甚至收到簡訊時根本不清楚「560」是什麼。而針對政治獻金部分，李文宗表示木可是100%的商業公司，從來沒有侵佔捐款的念頭，且若真的有心要侵佔，為何不從大選時就開始販售競選小物？至於眾望基金會涉嫌背信部分，李文宗強調募集資金不夠，只能先設立地方性。柯文哲競選總部也有意每年捐贈200萬給眾望基金會，希望能讓員工有歸屬感。