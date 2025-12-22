我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前立委陳以信今（22）日在國民黨中央宣布退出台南市長初選，說明民調顯示目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，願意接受民調結果，後續將全力輔選謝龍介。對此謝龍介回應表示，會致電陳以信也會將其政見納入施政目標，並表示台南是總統賴清德本命區，現在看起來似乎沒有風浪，但其實是暗潮洶湧，強調賴清德一定會用其畢生所有功力放在台南，自己深知這一戰會很艱辛，但是仍會勇往直前、堅持到底，爭取最後的勝利。謝龍介表示，很感謝陳以信這段時間的投入，讓更多台南鄉親關注到國民黨動態，自己對於陳以信感到敬佩，未來兩人會攜手團結迎向最後的終戰，民進黨在台南執政32年，鄉親不斷想要改變，雖然是很艱苦的選戰，國民黨會團結一切可團結的力量，迎向未來的勝利。謝龍介也坦言，自己才下直播，後續會致電陳以信也會將其政見納入施政目標，黨中央也做了各項整合，那就趕快底定了，因為民進黨也會在下個月完成提名，現在看起來好像沒有風浪，但其實是暗潮洶湧，強調賴清德一定會用其畢生所有功力放在台南，自己深知這一戰會很艱辛，但是仍會勇往直前、堅持到底，爭取最後的勝利。對於陳亭妃可能出線代表民進黨參選，謝龍介說，每個人都是可敬的對手，不要太過自大，驕兵必敗，選民隨時都在變，不但求新求變還要求更好，還會觀察政治人物一路走來是否始終如一，如果背棄了選民，選民就會離你而去，所以認為每一位選將，無論哪個政黨都應該戰戰兢兢、苦民所苦，跟人民站在同一個立場。至於2026藍白合，謝龍介說，藍白合非常堅固，賴清德上任一年半以來，在野將在六成民意完全沒有退縮，在野凝聚的更緊密，沒有藍白不合的問題，藍白高層都會順應民意，自己在基層聽到的也是如此。