2025年來到尾聲，迎接2026年到來，為了讓民眾能掌握元旦各地第一道曙光與日出的精確時刻，臺北天文館持續推出「2026年元旦曙光地圖」，只要輸入關鍵字，系統便能透過經緯度算出全台的日出和曙光時間，而2026年首道曙光，將出現在花蓮縣柏南山。
臺北天文館解釋，在天文計算上，日出是指太陽上緣接觸地平面的時刻，而曙光時刻則依照應用範圍不同，分為「天文曙光、航海曙光、民用曙光」，一般所指的「追曙光」是「民用曙光」出現的時刻，因為此時天空明亮，景物可見，非常適合拍照與欣賞。
🟡曙光分類
📍民用曙光：指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻。
📍航海曙光：指太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻。
📍天文曙光：指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。
臺北天文館指出，台灣地形多樣、東西狹長，不同地區在元旦清晨可見曙光與日出的時間略有差異，尤其以高山、離島及東部地區最為明顯，2025第一道民用曙光發生在海拔3443公尺的花蓮縣柏南山，時間為上午6時3分51秒，最早日出同樣出現在柏南山，時間為上午6時28分29秒。
臺北天文館說明，柏南山雖非台灣最高峰，卻是台灣本島上較為偏南、偏東的山脈之一，因此成為元旦當天台灣最早看見日出的地方，若在平地觀賞，台灣本島最早日出地點是屏東鵝鑾鼻燈塔，上午6時34分24秒，離島則是蘭嶼，上午6時29分22秒。
臺北天文館提及，日出及曙光時間除了觀察地點的經緯度不同外，還會受到地理高度的影響，以台灣為例，在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，每向南1公里大約提早1.1秒，因此地理位置越偏東南方，曙光及日出時刻也會略早。
除了經緯度外，海拔高度也是影響因素，海拔100公尺處所看到的日出時間會比平地早了大約1分半鐘，1000公尺則提早約6分半鐘，若是3000公尺以上的高山則足足提早11分鐘；臺北天文館也特別製作「2026年元旦曙光地圖」，只需在互動地圖上點擊觀賞地點，即可得到該處元旦當日的曙光與日出時刻。
資料來源：臺北天文館
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡曙光分類
📍民用曙光：指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻。
📍航海曙光：指太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻。
📍天文曙光：指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。
臺北天文館說明，柏南山雖非台灣最高峰，卻是台灣本島上較為偏南、偏東的山脈之一，因此成為元旦當天台灣最早看見日出的地方，若在平地觀賞，台灣本島最早日出地點是屏東鵝鑾鼻燈塔，上午6時34分24秒，離島則是蘭嶼，上午6時29分22秒。
除了經緯度外，海拔高度也是影響因素，海拔100公尺處所看到的日出時間會比平地早了大約1分半鐘，1000公尺則提早約6分半鐘，若是3000公尺以上的高山則足足提早11分鐘；臺北天文館也特別製作「2026年元旦曙光地圖」，只需在互動地圖上點擊觀賞地點，即可得到該處元旦當日的曙光與日出時刻。
資料來源：臺北天文館