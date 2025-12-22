我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨備戰2026九合一選舉，台南市長初選由身兼黨部主委的立委謝龍介、前立委陳以信2人表態投入初選，不過陳以信今（22）日宣布「退出初選」，將確定由謝龍介出戰台南市長。陳以信今日發布三點退選聲明，聲明指出，第一，經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，他願意接受民調結果。聲明續指，第二，鄭麗文主席已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助龍介兄贏得勝選。聲明再指，第三，參選過程中秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，陳以信已證明確實做到，他所提出四十項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，願意提供謝龍介考慮採納；下個月會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，他個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。陳以信表示，感謝這段期間許多市民朋友的支持與期待，雖然這次未能代表國民黨參選，但呼籲所有支持也他的市民朋友，都能將對他的支持，完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介，只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南。