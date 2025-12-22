我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Yutakids 「植物全效修護乳（灰灰乳）」與「長效清爽保濕乳」主打簡約配方概念，吸引親子族群關注。（圖／翻攝畫面）

台灣氣候濕熱多變，換季時節往往是家長最頭痛的時刻。面對市面上琳瑯滿目的兒童護膚產品，家長往往陷入「買了怕不適合、試了怕不合用」的反覆考量。為回應家長在選擇產品時的顧慮，台灣親子護膚品牌 Yutakids 近期推出「30日安心養膚計畫」，主打不滿意可依活動辦法申請退貨退款，希望透過實際行動，提供更彈性的嘗試方式。品牌創辦人廖彗雯分享：「身為父母，我們很能理解在為孩子挑選護膚產品時反覆嘗試所帶來的壓力。希望透過這個計畫，讓家長在選擇產品時能更安心，減少不必要的負擔，慢慢找到適合孩子日常使用的乳液。」此次推出的「30日安心養膚計畫」，核心理念在於「安心嘗試、再做選擇」。消費者於活動期間購買產品，若使用後整體感受未符合個人期待，皆可依照活動規範申請退貨退款，減少選購壓力。廖彗雯表示，敢推出安心體驗機制，源自品牌對產品品質的重視。Yutakids 旗下「長效清爽保濕乳」與暱稱為「灰灰乳」的「植物全效修護乳」，除通過SGS 及第三方檢驗外，亦送交德國皮膚測試機構Dermatest 進行產品相容性相關測試。相較於一般基礎測試流程，該測試著重於產品於實際使用情境中的皮膚適用表現，並依據其既有評估標準進行檢核。根據 Dermatest公開標示結果，產品通過多項評估指標，獲得最高等級評價。相關測試結果作為產品研發與品質管理的參考依據，也讓外觀呈灰色調的乳液在家長社群中引起關注與討論。針對台灣悶熱氣候，Yutakids 提出「精準護膚、減法保養」的理念。品牌指出，兒童肌膚仍處於成長階段，日常保養應以簡單、穩定為原則，避免過度疊加複雜配方，而是回歸「清潔」與「保濕」等基礎需求，透過持續且規律的日常保養，培養良好的護膚習慣。廖彗雯補充：「我們希望家長在照顧孩子肌膚時，能放下對快速改變的期待，以長期、穩定的方式陪伴孩子建立日常保養節奏，這也是品牌想傳達的親子護膚理念。」除產品本身外，Yutakids 亦設立客服團隊，提供產品選擇與使用方式的諮詢服務，協助家長在選購與使用過程中獲得更多資訊。欲了解更多「30日安心養膚計畫」詳情，請至Yutakids 官方網站查詢。