金門縣金城國中日前在「健康與體育」中段考考題出現「綠茶婊」、「精液豆漿」、「女人救世劍」、「下面羊死了」等不當詞彙，出題老師上月遭教評會解聘，並且4年內不能擔任教育人員。立委陳培瑜表示，該事件凸顯審題機制有破口，應該增加深化教職人員性平知能。立法院教育及文化委員會今舉辦「從不當考題到調查爭議—檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會。立委陳培瑜指出，自己辦公室與國教署追蹤此事件已久，上月學校開教評會將出題教師解聘，但此事凸顯教育現場困境，審題機制有破口漏洞。是審題人員性別意識不足，還是機制只是過水？陳培瑜呼籲政府，積極落實校園平等教育，現在師培中性平課程也僅是選修，希望應充實教師知能，並且改善現行審題機制。金城國中表示，翁師在113學年度第2學期第2次定期評量涉及接連使用不雅、時下網路流行通俗的文字描述，性或與帶有性別歧視的題目，考試畢即接獲校內老師反映及家長投訴，因此主動通報校安事件。性別平等教育委員會啟動調查程序，成立調查小組，審酌翁師身為教師，所命試題呈現不當，已嚴重損及教師之專業尊嚴，違反性別平等教育法第20條，認定翁師對學生構成性騷擾，因此建議解聘翁師，處以4年內不得聘任為教師，同時課以定期接受相關性平課程等義務。11月16日金城國中召開教師評審委員會，經出席委員過半數同意，決議：解聘翁師且4年不得聘任為教師。金城國中指出，對於不當考題所造成的社會觀感與學生影響，深感遺憾與責任，並秉持嚴肅的態度面對此事件。目前學校已全面強化命題與審題流程，加強教師專業倫理與性別平等教育的內部培訓，杜絕類似案件再次發生，建立一個友善、尊重及安全的學習環境，讓每位學生都能在健康正向的校園中學習成長。