台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。不過當晚警方的應變速度，追捕過程，遭質疑須檢討，台北市警局今（22）日記者會還原當晚狀況，資深媒體人謝曜州說，警察記者會也不敢講，人力不足的問題，但這更是關鍵的關鍵。謝曜州表示，聽完警方針對北車重大攻擊事件的檢討記者會後，仍未聽到外界最想釐清的關鍵問題。他指出，警方花費大量篇幅回溯作案過程，著重呈現追捕行動，但仍有諸多疑點未被說明。謝曜州強調，第一線員警全力追捕、拚命執勤，這一點值得肯定，但從各方流出的現場影片來看，仍暴露出不少待檢討之處，包括現場通報、民眾反應與危機應變機制是否即時發揮功能，例如嫌犯張文在M8出口星巴克行兇並丟擲煙霧彈時，店內多數消費者仍狀況外，甚至繼續用餐，直到鐵捲門因煙霧偵測緩緩降下，現場才出現異動，顯示即時警示與疏散機制不足。謝曜州也質疑，嫌犯縱火後轉往北車的過程中，警方是否有跨單位的即時指揮與橫向聯繫機制，例如嫌犯更換外套、交通工具即成追捕斷點，顯示鐵路、捷運及轄區警力的通訊整合仍有問題。他提到，監視器存取受限、系統密碼與網路異常，以及人力不足等問題，均未在記者會中被正面說明，如果當晚張文獸性大發，後果會更恐怖。他呼籲，警方檢討應更全面，正視制度與結構層面的關鍵缺失。