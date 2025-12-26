我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨團首席副書記長林沛祥拋出三大質疑，直呼高額1.25兆元軍購效益堪憂。（圖／國民黨提供）

▲中配網紅恩綺回到中國後，持續更新抖音內容，反觀亞亞、小微早已銷聲匿跡。（圖／翻攝恩綺在台灣）

▲新竹市長高虹安涉貪，一審有罪遭停職，二審還能大逆轉，並且復職，成了史上第一人。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲台北地檢署不對柯文哲提抗告，他7千萬交保確定，不用回台北看守所。（圖／記者朱永強攝，2025.09.23）

2025年，台灣政壇動盪不安，包括柯文哲以7000萬元天價交保，創下政治人物交保金紀錄；中配網紅因言論爭議，面臨須放棄中國戶籍、否則遭遣返的震撼處置；總統賴清德力推1.25兆元軍購預算，卻在立法院屢遭阻攔；新竹市長高虹安涉貪案二審大逆轉，獲判無罪後重返市府；而牽動產業與民生的台美關稅談判落在20%，政府積極爭取，傳出以15%為目標，現在就帶您來回顧2025年最具指標的政治新聞。📌台美關稅從32%降至20%甚至15%? 傳需簽「對等貿易協議」台美關稅談判成為2025年最牽動產業神經的重大議題。目前美國對台灣為對等暫時性關稅稅率20%，最初則是32%，隨著美國調整貿易政策，有消息傳出台美需簽署「對等貿易協議」，否則部分出口商品恐面臨高達32%的懲罰性關稅，反之則有機會壓低至15%左右。有沒有機會繼續往下談，科技業、傳產等產業都相當關心。政府強調談判仍在進行中，將力保台灣核心產業競爭力，但在野黨質疑資訊不透明，擔心台灣在不對等條件下被迫讓步。由於談判結果直接影響出口成本、就業與物價，成為2025年最大的不確定變數。📌賴清德拋「台灣之盾」 1.25兆軍購預算遭立院封殺總統賴清德於2025年正式提出「台灣之盾」防衛構想，規劃高達1.25兆元的軍購與國防強化預算，強調在區域安全局勢升溫之際，必須全面提升自我防衛能力。然而該預算案送進立法院後，卻遭在野黨4度阻擋國防特別預算條例付委審查，目前暫緩列案。在野黨質疑軍購內容過於倉促、財政負擔沉重，要求更完整的效益評估；執政黨則反批立院「弱化國防」。攻防戰持續數月，凸顯出朝野對國安路線有巨大歧見。📌中配網紅言論涉武統 台居留遭廢止並遣返中配網紅劉振亞經營抖音帳號「亞亞在台灣」，長期在抖音發表涉及武統台灣的言論，引發社會討論，也踩到國家主權紅線，政府一連對好幾名威脅國家安全的中國籍配偶祭出重手，撤銷居留權並遣返回國。事件曝光後，社會輿論激烈交鋒。支持者認為政府依法行政，補上國安漏洞；反對者則質疑言論自由界線，擔心政策過度擴張。此案也連帶引爆「中配是否必須放棄中國戶籍」的制度討論，成為2025年最具爭議性的身分與國安議題之一。📌高虹安貪污二審無罪 重返新竹市府新竹市長高虹安涉貪案在2025年迎來重大轉折。二審法院認定檢方舉證不足，改判無罪，推翻一審有罪判決。消息一出，政壇震撼，高虹安也隨即宣布重返市府，恢復市長職務。判決結果引發兩極反應，支持者視為司法還其清白，批評案件政治操作色彩濃厚；反對者則質疑司法標準不一。無論立場為何，此案已成為最具代表性的司法攻防戰，也深刻影響新竹市政與藍白政治版圖。📌羈押363天！柯文哲三進三出看守所「7000萬交保」前民眾黨主席柯文哲因涉重大弊案，歷經三度收押、三度交保，羈押天數累計長達363天，最終以7000萬元天價交保，創下台灣政治人物交保金新紀錄。檢方多次抗告，法院裁定反覆，讓社會高度關注司法與政治的界線。柯文哲本人則強調清白，支持者持續聲援，此案不僅重創民眾黨聲勢，也被視為台灣政治史上最具指標性的司法政治事件之一。