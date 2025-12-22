我是廣告 請繼續往下閱讀

台北19日在台北車站、中山站外發生隨機傷人事件，連同兄嫌張文在內共4死11傷，引發人心惶惶。法國科西嘉島首府阿雅克肖（Ajaccio）20日也有一名男子持刀在街上威脅路人，警方持槍戒備，在他發動攻擊前就將他擊斃。據法國媒體TF1INFO報導，事件發生在20日中午12時30分，阿雅克肖市中心一名26歲男子被酒吧拒絕進入後，拿出一把刀試圖攻擊，酒吧老闆把他趕走後報警。這名男子拿著刀沿著拿破崙大道遊蕩，警方趕到現場後，他拒絕服從指令，還對警察丟出滑板車，警方試圖用電擊槍制伏並未奏效，還持刀衝向其中一名警察，另名警察見狀立刻開槍，當場將嫌犯擊斃。科西嘉島檢察官表示，該名26歲男子出生於塞內加爾，持有比利時護照及學生簽證，初步判定可以排除恐怖攻擊的可能性，並針對嫌犯展開加重企圖殺人罪調查，將解剖遺體確認是否受到毒品或酒精影響。警方指出，一名警員在事件中手部受到輕傷，男子動機仍待釐清。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）已下令耶誕季全國加強警戒。