2027年世界盃男籃亞洲區資格賽再掀討論焦點。原訂於台灣主場進行的中華男籃對中國關鍵戰，近日被發現在FIBA官網賽程中，比賽地點悄然改為菲律賓馬尼拉，引發外界高度關注，也讓中華隊恐怕平白失去一次珍貴的主場優勢。中華籃協表示，有和FIBA進行溝通，也已請示運動部，但並未收到回文。根據FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers賽制規定，資格賽兩支交戰球隊會各自在對方和自己的主場進行一場比賽。然而，FIBA官網最新公布的賽程顯示，明年3月1日中華男籃迎戰中國一役，場地卻標示為第三方中立場地的菲律賓馬尼拉，與原本規劃的台灣主場出現落差。中華男籃在資格賽第一階段與日本交手兩場，分別以64：90、73：80落敗，小組排名暫居後段，按照原先規畫，中華隊第二階段將迎來兩場主場賽事，分別是2月26日對南韓、以及3月1日對中國。前者目前依舊是在台灣開打，但後面一場在FIBA官網卻顯示是在菲律賓亞洲購物中心體育館進行。至於第三階段賽程，7月3日中華隊客場對南韓、7月6日客場對中國的比賽地點，仍分別設於南韓與中國。等於我國吃了悶虧，少了一場主場比賽打。對此，中華籃協回應表示，比賽地點的問題，已與FIBA來回溝通，也已請示運動部，目前都還沒有收到FIBA與運動部的正式回文，收到回文後，會盡快向外界說明。