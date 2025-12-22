我是廣告 請繼續往下閱讀

洞察女性於臥床與醫療照護情境下的實際需求，樹德科技大學生活產品設計系（產設系）學生潘鈺瑜，從使用者痛點出發，提出具備專利潛力的「平躺適用女性醫療排尿輔具」創新設計。該作品接連榮獲「2025桃園設計獎」金獎、「2025台灣創新技術博覽會發明競賽」銅牌獎，並於教育部主辦之重點國際競賽「2025臺灣國際學生創意設計大賽（TISDC）」產品設計類中，獲頒「印尼設計發展中心特別獎」，同時在頒獎暨成果發表當日奪得產品設計類人氣獎，表現亮眼。本屆TISDC吸引來自73個國家與地區、1,029所學校，共16,329件作品參賽，最終僅選出76件得獎作品。潘鈺瑜表示，作品源自大三下學期於林群超老師指導的「進階工業設計」課程，經多次修正與深化後，進一步參與校內研發處主辦的「Be Strong創業團隊計畫」，榮獲第一名並取得新臺幣4萬元補助。藉此優化產品原型、重新打樣，完整呈現矽膠承接部與半透明本體的擬真商品樣貌，並進行實測驗證。在校方輔導下，該作品亦成功申請新型及設計專利並取得證書，為後續參與國內外競賽與商品化奠定基礎。該醫療排尿輔具以女性下半身輪廓為核心設計依據，特別考量骨盆結構與尿道口位置。開口處採用柔軟矽膠靠墊與弧形輪廓，能緊密貼合肌膚，有效遮蔽私密部位並防止滲漏；內部結構則運用漸縮與管狀的雙層容置設計，引導尿液順流、避免回流。靠墊並結合可拆卸式吸濕貼片，可吸附殘留尿液，提升清潔便利性與使用衛生。進一步發展上，該設計亦具備整合生理感測與即時數據傳輸的潛力，有助照護者掌握使用者健康狀況，展現智慧醫療產品的應用前景。指導老師林群超指出，產設系於核心設計課程中，長期鼓勵學生透過使用者觀察與深度訪談發掘真實需求，並結合設計方法與數位工具，發展兼具人本關懷與社會價值的創新產品。研發處研發長宋鴻麒亦表示，學生能主動申請校內補助計畫，並重視智慧財產保護與實體原型製作，使作品更貼近市場需求，朝商品化與創新創業邁進，值得肯定。校長王昭雄表示，產設系學生每年皆能提出多元且具前瞻性的設計構想，並在各項重要競賽中屢創佳績，充分展現樹德科技大學在培育學生專業實力與實務成果上的辦學成效。