有關中央選舉委員會委員提名人選一事，行政院今（22）日說明，院長卓榮泰秉持含納各黨推薦、橫跨朝野背景、兼具理論實務與中央地方經驗等原則，在審酌國民黨與民眾黨於上月初提出推薦名單後，提名財團法人台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主委，另提名東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主委。行政院發言人李慧芝表示，國民黨與民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，院長卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定，將提名游盈隆擬任委員並為主委，另提名胡博硯擬任委員並為副主委。李慧芝表示，其他5名提名人選分別為律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。李慧芝進一步表示，另因前中選會前委員蒙志成已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。