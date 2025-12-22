我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運19日傍晚發生隨機砍人事件，當晚有人在社群軟體Threads上面PO文，指兇嫌張文「是我兄弟」，揚言下個地點是高雄車站。對此，高雄警方迅速追查，20日火速拘提陳姓男大生到案，經檢方訊問後，以涉嫌恐嚇公眾罪諭知5萬元交保，不過，也讓網友掀起質疑聲浪，痛批「5萬交保根本是變相鼓勵模仿犯」，對此，律師陳君瑋指出，根據刑法這起事件最重只有關2年，在無共犯且未造成實質損害下，並無羈押必要；至於5萬元的交保金額，則是檢方考量被告「大學生財力」後，判定足以達到警戒效果的實務裁量。張文北捷隨機砍人案爆發後，當晚就一名網友在Threads上PO文表示「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待，社會的病態交給我們來重整」。高雄警方20日火速將涉嫌發布恐嚇言論的陳姓男大生拘提到案，陳男在偵訊時全盤否認恐嚇動機，聲稱不認識北捷嫌犯張男，強調自己是為了「提醒大家注意」才大量轉傳原PO文者相關文章，對觸法行為感到意外。檢方訊後認定張男涉及《恐嚇公眾罪》諭令5萬元交保。交保金額一出，引發網友強烈不滿，質疑裁罰過輕紛紛開酸「下次是不是又要說帳號被盜？」、「才五萬？這法律簡直是在保護罪犯」、「台灣法律怎麼這麼夭壽」，更有民眾擔憂表示「才五萬交保，恐會有更多模仿犯出現」。面對網友痛批法律過於寬容，專家也給出答案，律師陳君瑋在臉書表示，根據《刑法》第 305 條，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑；和《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。陳君瑋律師指出，檢察官判斷這起事件最重只有關2年，沒有實際造成損害，且沒有共犯，所以給予交保處分，還沒有到羈押的必要。至於交保金只有5萬？這是考量被告的財力，而涉案人只是個大學生，5萬是否足以達到警惕，不會再犯與逃亡，這就是看個別檢察官的經驗判斷。