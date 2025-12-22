我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市一名40多歲蘇姓男子，近日在社群平台發表涉及公共安全的恐嚇言論，聲稱要炸掉高雄小港機場，還自稱與日前在台北市犯下無差別殺人案、造成4死11傷的張姓嫌犯「是同一專案小組」，相關貼文引發社會高度不安。航空警察局掌握情資後，今（22日）將人拘提到案，全案依法偵辦中。警方調查，蘇男日前在臉書張貼多則貼文，不僅轉貼張姓嫌犯的犯案新聞，還留言稱「犯案者都是我的人」、「這個國家需要這樣的人」，並揚言原本計畫在跨年夜行動，後來改稱將在「鳳山新城」執行所謂的「鳳山行動」，言詞涉及爆炸、攻擊等敏感內容，已足以造成民眾恐慌。航警局指出，相關貼文曝光後即引起警政單位警覺，經比對帳號、IP與實際身分，確認蘇男身分後，立即展開拘提行動，並將他帶回偵訊。初步了解，蘇男是否真有犯案能力、是否涉及模仿犯或單純以言論博取關注，仍有待進一步釐清。警方強調，任何涉及炸彈、攻擊公共設施或危害公共安全的言論，無論是否實際付諸行動，都可能觸犯刑責，警方絕不輕忽。後續將由檢警進一步調查，釐清蘇男動機及是否與其他案件存在關聯。警方也呼籲民眾，切勿在社群平台散布恐嚇、仿效暴力或引發社會恐慌的言論，相關行為不僅可能觸法，也會對社會安全造成實質影響。