中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（23）日東北季風減弱，各地回暖放晴，不過周三（12月24日）冷空氣南下，周四聖誕節、周五（12月25日至12月26日）最濕冷，西半部低溫可能跌破11度，且全台降雨提高，桃園以北、宜蘭要注意大雨；跨年天氣目前預報仍是東北季風環境，水氣較多，全台濕冷為主。
周二把握好天氣 東北季風短暫減弱
黃恩鴻指出，明天東北季風減弱，北台灣、宜花氣溫稍回升，高溫有23至25度，中南部、台東26至28度，各地清晨低溫15至19度；全台多雲到晴，只有東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區零星短暫雨，對外出影響並不大。
周三冷空氣南下 聖誕節挑戰冷氣團
黃恩鴻說明，周三天氣開始有變化，一波較強的東北季風南下，水氣逐漸增多，周四聖誕節至周五，桃園以北、宜蘭要注意局部較大雨勢，中南部無論山區、平地，也會有雨勢出現；周末（10月27日至10月28日）水氣略減少，中南部降雨趨緩，桃園以北、東半部仍有局部短暫雨。
黃恩鴻提醒，下波冷空氣較強，周三南下時，先是讓北台灣高溫下滑，周四、周五北台灣白天只剩16至17度，中南部、花東20至24度，最冷的時間點是「周四晚上至周五清晨」，北部、宜蘭13至15度，南部、花東15至17度，西半部空曠地區像是新竹、苗栗，可能出現11度左右的氣溫，強度有機會達到冷氣團等級。
周末水氣逐漸減少 跨年天氣預估濕冷
黃恩鴻提及，周六、周日冷空氣稍微減弱，但回溫幅度不大，北台灣高溫依舊只有20度左右，中南部24至26，全台早晚低溫則落在15至17度；下周一（12月29日）東北季風正式減弱，北部、宜蘭氣溫回升，各地回歸多雲到晴。
黃恩鴻補充，由於本周冷空氣在高山的勢力較強，再搭配水氣的情況下，周三、周四台灣3500公尺以上高山有降雪、結冰的機會，周五、周六則是台灣3000公尺以上高山就有機會；至於跨年的天氣還有待觀察，但目前預估仍有東北季風影響，整體環境以濕冷為主。
資料來源：中央氣象署
