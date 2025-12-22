我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院今天傳喚前民眾黨主席柯文哲、前柯文哲競辦財務長李文宗、木可公司負責人李文娟三名被告，進行政治獻金案的辯論程序，檢察官論告後，由李文宗答辯，他主張無罪，檢察官出身的辯護律師李傳侯對北檢「先褒後貶」，先讚揚承辦檢察官補充理由狀寫到三十狀「很認真」，再大酸特酸檢方自己習慣工作量與報酬不成比例，卻不知外面民間的行情並非如此，檢方認定威京集團找7名人頭捐贈210萬元政治獻金是賄賂柯文哲，但「行情價」應是1％到3％，不符本案的圖利金額121億。李傳侯說，檢察官辦案很努力，補充理由寫到三十了，他都沒時間翻完；檢方起訴李文宗與柯文哲共同違背職務收賄，但李文宗沒有收賄的身分、沒收到錢，也沒批任何送研議的公文，並無參與構成要件的行為。李傳侯指出，調高容積率是都委會的職責，這是都委會的事，李文宗怎會想到柯文哲批示送研議就構成「職務上行為」？李文宗看到朱亞虎的簡訊（「小沈十分小氣的捐210萬（7人、依規每人30），我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事來麻煩您來做。」），除了想到政治獻金，還會想到什麼？這跟賄賂有什麼關係？李傳侯話鋒一轉，先讚揚法官、檢察官很偉大，每個月領一樣的錢，但工酬不相當，但社會常態是工酬相當的，他以自己為例，「一個小小5公分厚的卷收10萬，這個案子卷那麼厚，怎麼可能只收10萬？」他說一般「協助得標」會以工程款的1％到3％之間，京華城案天上掉下來140億（應為121億），行賄價格不會是現在看到的210萬元，李傳侯認為，本案除了收賄行情，收賄的對價關係、主體與隱密性都不符行賄案的條件。